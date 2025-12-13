El espectáculo, organizado por la Concejalía del Mayor, reunió en el Centro Cultural a los grupos: Castañuelas San Sebastián, La Biznaga de Guaro, el Grupo Azote de Castañuelas de Málaga, el Coro San Isidro, el Grupo Parroquial del Rocío y La Biznaga de Alhaurín

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió este viernes el II Encuentro de Castañuelas y Villancicos Solidarios, una cita que volvió a unir tradición, música navideña y compromiso social. El evento, organizado por la Concejalía del Mayor que dirige el edil Miguel Pacheco, reunió a numerosos grupos que, con el inconfundible sonido de las castañuelas, ofrecieron una tarde repleta de emoción y espíritu festivo.

Entre los participantes se dieron cita Castañuelas San Sebastián, La Biznaga de Guaro, el Grupo Azote de Castañuelas de Málaga, el Coro San Isidro, el Grupo Parroquial del Rocío y Castañuelas La Biznaga del Centro del Mayor de Alhaurín de la Torre, lo que aportó una notable variedad y riqueza cultural al encuentro.

Cada formación interpretó una cuidada selección de villancicos tradicionales acompañados de sus castañuelas, creando una atmósfera cálida y participativa que conectó con el público desde el primer instante. Los asistentes respondieron con entusiasmo, llenando el espacio de aplausos y acompañando muchas de las actuaciones.

El carácter solidario del evento volvió a cobrar especial relevancia: los participantes donaron 1 kilo de alimento, destinado al Banco de Alimentos (ABC) para apoyar a familias en situación de necesidad durante estas fechas navideñas.

Los organizadores destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones locales y de colaborar en torno a una causa solidaria. Con esta segunda edición, el Encuentro de Castañuelas y Villancicos Solidarios se consolida como una cita imprescindible dentro de la programación navideña de la localidad.