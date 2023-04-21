Grupos de alumnos de colegios y centros de educación infantil participan en esta iniciativa, que incluye cuentacuentos adaptados por edades. Las actividades tienen lugar a lo largo del mes de abril y principios de mayo

La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre acoge a lo largo de estas semanas una serie de visitas de escolares del municipio de diversas edades. Se trata de un programa que organiza el área en colaboración con los propios centros educativos, y en el marco de las celebraciones por el Día del Libro, que se conmemora el 23 de abril.

En este sentido, ya se han recibido algunas visitas en las que los jóvenes han podido conocer las instalaciones y servicios que ofrece la Biblioteca, y han disfrutado de una serie de cuentacuentos adaptados según la edad de los participantes. El área espera cerrar a lo largo de estos días más encuentros de este tipo, por lo que se está en contacto tanto con los colegios como con las escuelas de educación infantil.

El pasado 14 de abril, fue el alumnado de infantil del colegio San Juan (de 3, 4 y 5 años de edad) el que visitó el centro y presenció un divertido cuentacuentos protagonizado por unos piratas. Otros centros que ya han confirmado su participación son el CEIP Isaac Peral, la guardería Novainfancia, el CEIP San Sebastián, el colegio Juan Pablo II de El Romeral, el Centro de Educación ‘Virgen de la Candelaria’ o la escuela de educación infantil Ángel de la Guarda. Las visitas tendrán lugar a lo largo de lo que queda del mes de abril y, también, en mayo.

