Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han atravesado la travesía urbana acompañados por más de una veintena de carrozas y numerosos y conocidos personajes que han conformado un espectacular y colorido cortejo aclamado por miles de vecinos y visitantes

Con un trazado absolutamente revolucionario y una vocación de máxima atención a la diversidad, Sus Majestades de Oriente, sus pajes y las más de 20 carrozas dispuestas han repartido caramelos a lo largo de buena parte de la travesía urbana de Alhaurín de la Torre.

Expectación e ilusión. Estas eran las dos sensaciones principales de niños y mayores en la gran Cabalgata de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente a su paso por la localidad. Este año, el desfile no pudo ser más innovador, original y de marcado carácter inclusivo, ya que se acotó un espacio para los niños y niñas con autismo o trastornos en el desarrollo. En este espacio se bajó la música y se lanzaron los caramelos desde abajo.

Las 23 carrozas que conformaron el cortejo, junto a una decena de pasacalles, repartieron unas diez toneladas de caramelos, hubo máxima atención y respeto por la diversidad con medidas muy singulares para niños y niñas, numerosos muñecos, personajes y animación, con el original atractivo de una bola gigante en la que hubo una bailarina.

El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, han hecho una valoración muy positiva de esta gran Cabalgata de Reyes y han tenido palabras de agradecimiento para todas las concejalías, servicios, trabajadores y personas implicadas en un dispositivo de organización y seguridad que ha requerido semanas de trabajo y esfuerzo.