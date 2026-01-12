La gran fiesta de la participación ciudadana en Alhaurín de la Torre vuelve el 24 de enero con numerosas actividades, talleres infantiles, exhibiciones y música en directo. Bauer, We are not DJ’s, Mr. Proper y otros grupos completan los conciertos en la calle

Callejea, el gran evento de la participación ciudadana de Alhaurín de la Torre vinculado a las celebraciones por el patrón San Sebastián, regresa este próximo 24 de enero. El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Participación Ciudadana, Turismo y Fiestas y Grandes Eventos, Andrés García; y el director del festival, Rafael López, presentaron el cartel de la cita junto al equipo del área y los organizadores.

Los conciertos en la calle volverán a ser los grandes reclamos de una jornada que apuesta por el talento local y, también, por artistas consagrados, y en la que no faltarán los ‘stands’ de asociaciones locales, exhibiciones, talleres, actividades para los más pequeños, pasacalles, circo y mucho más. Todo ello desde las once de la mañana y hasta la medianoche aproximadamente.

PRIMER FESTIVAL DE MÚSICA EN LA PROVINCIA

Callejea se consolida como el primer festival de música del año de la provincia de Málaga. La plaza Concejal José González Velasco se ha destinado a los artistas locales: allí, Mr. Proper “limpiará” los clásicos de los noventa, mientras que Fitopaldis repasarán los éxitos de Fito & Fitipaldis. Chanwei nos acompañará por un paseo por las calles andaluzas y Lady Shakes nos hará bailar al ritmo de funk, soul y rock. El encargado de clausurar este escenario será Jil Jilala.

En el escenario principal, por primera vez en el Recinto Ferial, actuarán los grupos consagrados en el panorama musical como La Cabra Mecánica y Melón Diesel. Además, el público podrá disfrutar de dos nuevas propuestas en auge: Morochos y los malagueños Bauer. We Are Not Dj’s serán los encargados de cerrar la fiesta.

Debido a la buena acogida en ediciones anteriores, Callejea cambia de ubicación a la calle Reales Alcázares, aunque sigue muy próximo al Barrio Viejo. “Hemos tenido que desplazar el festival dado el éxito que tiene de convocatoria. Queríamos contar con espacios más amplios para que todo el mundo tuviera la posibilidad de disfrutar del evento”, asegura Rafael López, director del festival.

UN EVENTO TRANSVERSAL Y PARA TODA LA FAMILIA

Callejea busca recuperar el espíritu de la infancia de épocas pasadas en las calles del pueblo. Para ello, el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha preparado actividades pensando en los más jóvenes. Habrá talleres infantiles y juveniles y un espectáculo circense titulado ‘Punto de encuentro’, que promete dejar al público con la boca abierta. Además, se ha introducido una disciplina nueva: los cuentacuentos, y habrá ludoteca para niños de 3 a 12 años, de las 16:00 a 22:00 horas.

Callejea cuenta con perfiles oficiales en las redes sociales en los que se informa con detalle de todo el programa y de las diferentes ubicaciones. El evento volverá a movilizar a la práctica totalidad del tejido asociativo de Alhaurín de la Torre en una iniciativa pensada precisamente para poner en valor el trabajo que realizan todos los colectivos y asociaciones ciudadanas desde el punto de vista social y cultural, así como de dinamización vecinal. Los colectivos enseñarán su labor en los ‘stands’ situados en la calle Reales Alcazares y compartirán su talento con diferentes actuaciones en el mismo espacio.

Esta edición es posible gracias a la colaboración de las concejalías de Participación Ciudadana, Grandes Eventos, Turismo y Fiestas, Servicios Operativos, Servicios Sociales, Comercio, Deportes, Juventud, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente. La cita se enmarca ademán dentro de las celebraciones vinculadas a San Sebastián, patrón de Alhaurín de la Torre. La procesión será como siempre el 20 de enero (festivo local) y la comida popular organizada en colaboración con El Blasón del Biberón se ha previsto para este mismo domingo, día 18, en la plaza de España.

El concejal de Participación Ciudadana, Andrés García, ha insistido en la intención de “reforzar la seguridad” con los cambios de emplazamiento, dado que la plaza de San Francisco y las calles del entorno se quedaban pequeñas por la gran afluencia de personas. “Animamos a vecinos y visitantes a participar y disfrutar de esta jornada, en la que tendrán la oportunidad de conocer el tejido asociativo del municipio y disfrutar de la buena música”, ha dicho.