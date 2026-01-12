El alcalde se muestra favorable también a que el municipio pueda acoger además una residencia de estudiantes ante la falta de espacio y de suelo en Málaga y dentro del área metropolitana

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha avanzado la existencia de “negociaciones” para que el municipio pueda acoger una universidad privada, lo que, según ha indicado, constituiría un “éxito muy grande”. Concretamente, Villanova ha señalado que ha habido conversaciones con CEU, la institución benéfico-docente que cuenta con diez colegios, varios centros de formación profesional y cuatro universidades en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia.

El regidor ha recordado que en 2022 Alhaurín de la Torre dedicó una plaza y realizó un emotivo homenaje al cardenal Ángel Herrera Oria, quien fuera obispo de Málaga e impulsor de las escuelas diocesanas, un acto que, según ha dicho, “ha calado” en el seno de CEU, ya que fue precisamente Herrera Oria quien promovió el Centro de Estudios Universitarios embrión de la actual fundación.

“Seguiremos trabajando en esa línea con la esperanza de conseguirlo”, ha dicho el alcalde, quien ha señalado también la posibilidad de que la localidad pueda ofrecer suelo además para la construcción de una residencia para jóvenes estudiantes, todo ello con el ánimo de “ofrecer soluciones” ante el crecimiento de Málaga y del área metropolitana.