El Centro Municipal de Información a la Mujer ha acogido esta mañana una charla-coloquio a cargo de la neuróloga y especialista en trastornos del movimiento, organizada por la asociación APAT en colaboración con el Ayuntamiento

El Salón de Actos del Centro Municipal de Información a la Mujer ha acogido este jueves la charla titulada ‘Lo que no se ve del Parkinson. Entendiendo los síntomas no motores’, una conferencia a cargo de la doctora Elvira García Cobos, neuróloga y especialista en trastornos del movimiento. La concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, se ha sumado al encuentro, que ha contado con numeroso público.

Durante la sesión, la doctora ha abordado los aspectos menos conocidos de esta enfermedad neurodegenerativa, centrando su intervención en la importancia del reconocimiento de los síntomas neurológicos, además de los motores y los más visibles, para realizar un correcto diagnóstico de esta patología degenerativa. Del mismo modo, ha desgranado los distintos tratamientos que en la actualidad se desarrollan y la capacidad de personalizarlos según la evolución de la enfermedad.

Esta actividad ha sido organizada por la Asociación de Parkinson de Alhaurín de la Torre (APAT), en colaboración con del Área de Bienestar Social, Familias e Igualdad.

La concejala ha realizado una valoración muy positiva de la actividad por la gran acogida que ha tenido la actividad e hizo hincapié en la importancia de seguir concienciando a la población sobre esta enfermedad.