El salón de actos se ha llenado para asistir a la representación de esta original obra de teatro, que recrea el paso de dos hermanos por un Limbo en forma de show

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió este viernes la representación de la obra teatral ‘Desnudarte: Bienvenidos al Limbo’.

La puesta en escena, marcada por una cuidada estética y un ritmo ágil, conquistó al público, que respondió con risas, emoción y una prolongada ovación final. La función formaba parte de la programación de otoño del Área de Cultura que dirige Manuel López.

La trama arranca con una acalorada discusión entre dos hermanos enfrentados por una herencia, que culmina con el deseo mutuo de la muerte. El destino, caprichoso, les concede el deseo: sufren un accidente y acaban en coma. Al despertar, se encuentran desnudos en un insólito “late night” del Limbo, donde la misteriosa y carismática presentadora del más allá, Aura, los somete a un show.

Entre canciones, humor y recuerdos clonados, los protagonistas deberán enfrentarse a sí mismos y “des-nu-dar-se” —liberarse de los nudos heredados, aprendidos y repetidos— si quieren tener una segunda oportunidad en la vida.