El Área de Servicios Operativos adelanta la apertura ante la previsión de lluvias a partir del miércoles para facilitar las visitas previas a Todos los Santos

El Parque Cementerio Virgen del Carmen de Alhaurín de la Torre adelantará su reapertura al lunes 27 de octubre, tras finalizar los trabajos de mantenimiento y mejora realizados durante los últimos días.

La decisión, adoptada por el Área de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez, responde a la predicción de lluvias prevista a partir del miércoles, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía más días y mejores condiciones para visitar el camposanto en vísperas de la festividad de Todos los Santos.

El cementerio abrirá este lunes en su horario habitual, de 08:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

A partir del martes 28 de octubre y hasta el 1 de noviembre inclusive, permanecerá abierto de forma ininterrumpida de 08:00 a 21:00 horas, para facilitar el acceso a quienes deseen rendir homenaje a sus seres queridos.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión vecinal durante los días en que el recinto ha permanecido cerrado por mantenimiento, y se recuerda que el Cementerio Virgen del Carmen estará totalmente preparado y acondicionado para la tradicional afluencia de visitantes en estas fechas.