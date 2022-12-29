Los pagos de la PAC, Medida 22, línea de Mínimis y construcción de abrevaderos abonadas en tiempo récord antes del cierre del año

Agricultura inicia 2023 con el paquete de medidas de 39 millones de euros aprobado para paliar los efectos de la sequía y la inflación

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural cierra el año 2022 inyectando liquidez a los sectores productivos al pagar e impulsar ayudas por valor de 445 millones de euros. Estas incluyen un paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la inflación, costes de producción y la sequía, por valor de 39 millones de euros, así como 405 millones de euros que está abonando en las últimas semanas del año con el segundo pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), las subvenciones de la Medida 22; ayudas para la construcción de abrevaderos y las ayudas Mínimis dirigidas a la ganadería y sectores afectados por el déficit hídrico y el conflicto de Ucrania.

De los 405 millones de euros que se están abonando estas semanas, el grueso se corresponde con el segundo pago de las ayudas de la PAC, que suman un montante total de 363 millones de euros. La Medida 22 totaliza 36,8 millones de euros, mientras que las ayudas para la construcción de abrevaderos para el ganado y las de Mínimis están respaldadas con 2 y 5 millones de euros, respectivamente. A ellas se suma 1 millón de euros en subvenciones para los 13 consejos reguladores de las Denominaciones de Origen andaluzas dirigidas a la promoción en el mercado interior tanto para publicidad como para ferias, catas y material que ponga en valor la excelencia.

El conjunto de medidas cuenta con una convocatoria de ayudas de 9,6 millones de euros para los sectores de la pesca y la acuicultura para hacer frente al gasto energético y de combustible, en concreto 6,5 millones de euros para la flota pesquera y 3 para la acuicultura andaluza. La convocatoria de esta línea saldrá en enero y beneficiará a 1.419 barcos y a 82 empresas acuicultoras. Se suman 11,4 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en regadío, disminuyendo la dependencia de la electricidad, que beneficiará a 18 comunidades de regantes, a casi 10.000 comuneros y supondrá un ahorro de 12 millones de kilovatios hora al año. El paquete de medidas incorpora también 18 millones de euros para una nueva convocatoria de ayudas a los grupos operativos para innovación. Respecto a este último, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha puesto en valor que “son de vital importancia en cuestiones como la tecnificación del sector agrario, el etiquetado, biofertilizantes o economía circular”. Crespo ha destacado, además, que “esta línea cuenta con una partida específica de 5,4 millones de euros para el olivar, un sector que se está viendo muy afectado por la baja producción prevista esta campaña por la sequía”.

Carmen Crespo, ha explicado que “con estas medidas queremos insuflar optimismo a los agricultores, ganaderos y pescadores de nuestra tierra para que puedan comenzar el año 2023 con más tranquilidad a la hora de hacer frente a los elevados costes de producción que están sufriendo”. La consejera ha puesto el acento en que “se trata de ayudas que están llegando a los sectores productivos cuando más lo necesitan”.

El conjunto de estas ayudas y pagos que se están abonando tendrá un impacto directo de alivio económico sobre más de 40.000 familias andaluzas agrícolas y pesqueras, así como indirecto sobre casi 100.000 familias.