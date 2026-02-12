Medio Ambiente ha habilitado un ‘stand’ para concienciar sobre la importancia de reciclar este tipo de residuo, muy contaminante para el agua y altamente tóxico si llegan a la cadena alimenticia. El municipio cuenta con 27 contenedores específicos (consultar AQUÍ)

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se ha sumado a una campaña autonómica para concienciar sobre la importancia del reciclaje de pilas que ha sido promovida por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), con el apoyo de los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) que operan en la comunidad.

El concejal de Medio Ambiente, Abel Perea, junto a la edil de Juventud, ha visitado el ‘stand’ habilitado a tal efecto en la avenida Reyes Católicos, donde se ha repartido unas cajas de cartón como recipiente para pilas usadas en casa y material informativo para difundir las ventajas medioambientales, sociales y económicas de la correcta gestión de estos residuos en la región.

Cabe destacar que las pilas alcalinas contienen metales pesados altamente tóxicos para la cadena alimenticia y que pueden llegar a ser cancerígenos. Una sola pila alcalina puede contaminar 167.000 litros de agua y una pila de botón contamina hasta 600.000 litros. Alhaurín de la Torre cuenta con un total de 27 puntos de recogida específicos que pueden consultarse AQUÍ.

La campaña, gracias a informadores ambientales, recorrerá toda Andalucía visitando un total de 240 municipios. En el ámbito local lleva por lema “Alhaurín de la Torre se pone las pilas”. El concejal de Medio Ambiente ha destacado la importancia de campañas como esta para concienciar a la ciudadanía y la implantación en el municipio de estos puntos de recogida lo que «facilita a los vecinos y vecinas del casco urbano tener cerca de su vivienda un lugar donde depositar sus pilas usadas».