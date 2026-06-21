La plaza Paco Lara fue escenario del evento titulado ‘Yakusoku’: una jornada enfocada al público juvenil y dedicada al mundo del manga, el anime, el k-pop, el arte y hasta la gastronomía de Japón y del lejano oriente en general

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Este sábado 20 de junio la plaza Paco Lara se convirtió en el centro de la cultura asiática en el municipio con la celebración de la jornada titulada ‘Yakusoku’, organizada por la Concejalía de Juventud junto con Eventos Go. El evento se desarrolló a lo largo del día y reunió numerosas actividades dirigidas especialmente al público juvenil.

Durante toda la jornada, los asistentes pudieron disfrutar de una amplia programación relacionada con la cultura japonesa y asiática: snacks japoneses, talleres temáticos, manga y anime, puestos de merchandising, un Torii decorativo, exposiciones, juegos tradicionales japoneses y actuaciones de música k-pop, todo ello con la colaboración de los propios jóvenes.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto a la concejala de Juventud, Iraya Villalba, y otros miembros de la Corporación, quiso acercarse a la plaza para saludar a organizadores y participantes. Villalba animó a los jóvenes a participar en este tipo de actividades, señalando que Yakusoku es un espacio de encuentro y convivencia para los amantes de esta cultura, con una oferta variada en un ambiente dinámico y divertido.

Además, subrayó también que la Concejalía de Juventud sigue apostando por propuestas novedosas que conecten con los intereses de los jóvenes y fomenten su participación.

Con esta jornada, el Ayuntamiento ha continuado ampliando su oferta de ocio juvenil con actividades culturales y temáticas que cuentan con una aceptación cada vez mayor entre la población joven.