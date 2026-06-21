El alcalde inaugura tres nuevas pistas en estas instalaciones. Con este proyecto, el municipio suma ya 20 canchas dedicadas a este deporte. La inversión en estas mejoras ha superado los 200.000 euros y se ha dotado a todo el recinto de nueva iluminación

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El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, ha inaugurado tres nuevas pistas en el Complejo de Pádel ‘Francis Ceballos’ de Alhaurín de la Torre, con las que el municipio amplía su oferta pública de este deporte hasta las 20 canchas. El proyecto, adjudicado a la empresa Sardalla Española, ha supuesto una inversión superior a los 200.000 euros.

Al acto han asistido, además del regidor y concejales, numerosos usuarios de estas instalaciones, y ha habido un notable predominio de camisetas del Málaga C.F.

Con esta ampliación, el recinto pasa a contar con 15 pistas, a las que se suman otras cinco repartidas entre urbanizaciones y barriadas del municipio. Las nuevas canchas se levantaron en la parcela junto a los vestuarios del complejo, para lo que fue necesario trasplantar varios árboles del parque de La Zambrana hasta la Finca de San Joaquín.

El concejal de Deportes, Sergio Cortés, explicó que la actuación responde al aumento de la demanda: las instalaciones reciben actualmente en torno a un millar de usuarios a la semana. Cortés también destacó el trabajo del personal de mantenimiento del área en la puesta a punto del resto de pistas, y anunció una primera semana de uso gratuito a partir del lunes para los socios del club y de la escuela municipal de pádel.

Además, el Ayuntamiento renovó por completo la iluminación del recinto, con una inversión de 14.500 euros. Se sustituyeron los focos de las cinco pistas de la zona inferior por luminarias led de última generación, hasta sumar 40 unidades.

El alcalde subrayó el papel de Alhaurín de la Torre y de Málaga y la Costa del Sol en general como referente nacional del pádel, además de felicitar a la Concejalía que dirige Sergio Cortés y a todo su equipo por su gestión. Además, invitó a toda la población a practicar este deporte