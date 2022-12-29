La institución destina 300.000 euros a 35 clubes malagueños que militan en las máximas categorías de más de una veintena de disciplinas para ayudarles a mejorar sus recursos y resultados deportivos

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, incide en la importancia del apoyo a los deportistas “para hacerles la tarea más fácil” y avanza que se pondrá en marcha otro programa similar de ayudas a deportistas individuales, incluido el deporte adaptado

La Diputación de Málaga ha aumentado en 2022 la cuantía destinada al programa Málaga Compite de patrocinio a clubes deportivos de alto nivel en la provincia de Málaga en un 20% respecto a la anterior edición. Así lo ha dado a conocer el presidente de la Diputación, Francisco Salado, en un acto celebrado en El Balneario, junto a representantes de los 35 clubes beneficiarios.

Málaga Compite nació en 2019 con la intención de llevar a cabo una línea de colaboración con los clubes de alto nivel que participan en competiciones oficiales de carácter no profesional y ámbito estatal, mediante un contrato de patrocinio publicitario, para crear una imagen deportiva común e identificativa, cuya referencia sea la provincia.

La institución provincial pretende, por tanto, impulsar el deporte de competición, liderando y ayudando a los clubes a mejorar sus recursos y resultados y contribuir a sus éxitos. Además, tal y como ha explicado Salado, es una forma de asociar la Diputación, Málaga y la Costa del Sol a los valores deportivos.

La aportación económica de la Diputación en el marco de Málaga Compite es de 9.000 euros para los equipos que participan en la máxima competición de su disciplina y de 6.000 para los que compiten en la segunda. Por otra parte, los que han descendido reciben 2.500 euros.

En los 39 equipos patrocinados de esta temporada compiten más de 900 deportistas de disciplinas tan diversas como el balonmano y balonmano playa; el fútbol, fútbol playa y fútbol americano; rugby, hockey, waterpolo, atletismo, béisbol, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, gimnasia rítmica, voleibol, patinaje y curling.

Se tratan del Club Nerja Atletismo, Club Balonmano Los Dólmenes de Antequera, Club Deportivo UMA, Club Deportivo Enpie Málaga Fútbol Playa, Club Deportivo Beisbol Costa del Sol, Club de Rugby Málaga, Club Hockey Polideportivo Benalmádena, Club Deportivo Badminton Benalmádena, Club Deportivo Málaga Hockey 91, Club Alpino Benalmádena, Tritrain4you, Club Deportivo Amivel Bsr, Club Deportivo Atlético Torcal, Club Balonmano Ciudad de Málaga, Club Málaga Norte, Club Balonmano Playa Ciudad de Málaga, Club Deportivo Curling Los Compadres, Club Gimnasia Rítmica Málaga, Club Waterpolo Marbella, FC Málaga City, Club Deportivo Fútbol Playa Marbella, Club de Orientación de Málaga, Club Deportivo Potros Fútbol Americano, Club Ciclista Al-Ándalus, Club Patinaje El Tejar, Club Moto School Málaga, Club Deportivo Super Nico de Motociclismo, Real Club El Candado, Club Deportivo Laurobike, Club Deportivo CEIP La Fuensanta, Club Deportivo Marbella Rugby Club, Team 48, y Club Deportiv o Natación Inacua Málaga.

El presidente de la Diputación ha expresado que “a todos nos gusta cuando un deportista o un club malagueño llega a la élite y lleva por bandera el nombre de la provincia, pero tenemos que ayudarles antes a hacerles la tarea más fácil”.

Asimismo, ha anunciado que en 2023 se pondrá en marcha otro programa de Málaga Compite con ayudas a deportistas individuales, con el que se apoyará también a deportistas adaptados.

La Diputación de Málaga y el deporte en la provincia.

Asimismo, el presidente ha recordado la vinculación de la Diputación de Málaga con el deporte en la provincia. Este verano se anunció la ayuda a deportistas individuales de alto nivel como los karatecas Damián Quintero y María Torres, la nadadora Paula Ruiz y la surfista Sarah Almagro, y por otra parte mantiene su compromiso de patrocinio con los principales clubes de la provincia: el Málaga, el Unicaja Baloncesto, el club de balonmano femenino Málaga Costa del Sol y el BeSoccer UMA Antequera de fútbol sala.

La Diputación se involucra en prácticamente todos los proyectos deportivos importantes que tienen lugar en la provincia. Ejemplos durante este año son La Vuelta a España, la Copa Davis o las supercopas de balonmano que se han disputado a principios de este mes en el pabellón de Ciudad Jardín. “Hemos conseguido que la Diputación se vea como una administración amiga, útil, y que está para echar una mano cuando es necesario”, ha precisado Salado.

En su intervención, Salado ha incidido en la defensa de la Diputación de Málaga del deporte y “de los valores que representa e inculca a los jóvenes, de su capacidad para formar a buenos ciudadanos para que sean capaces de dar lo mejor de sí mismos y aprendan a gestionar con dignidad las victorias y las derrotas”.

Por ello, la institución provincial trabaja desde la base con 82 escuelas deportivas en las que se practican todo tipo de actividades; con las ligas provinciales, que cuentan con más de 4.000 participantes sólo en fútbol y baloncesto; y con los circuitos deportivos que se desarrollan en toda la provincia.