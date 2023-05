El certamen está dotado con 3.000 euros para el primer premio y con 1.000 y 500 euros para los ganadores del primer y segundo accésit

El plazo de presentación está abierto hasta el 31 de agosto

La Diputación de Málaga ha abierto la convocatoria del XIII Premio de Pintura Evaristo Guerra. El galardón, que lleva el nombre del conocido pintor veleño, está organizado por la institución provincial en colaboración con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

El premio cuenta con una dotación económica de 3.000 euros para el primer premiado, de 1.000 euros para el ganador del primer accésit y de 500 euros para el ganador del segundo accésit. Está abierto a todos los artistas mayores de edad de cualquier nacionalidad y que no hayan sido premiados en ediciones anteriores. Solo se podrá presentar una obra por autor, única y original, que no haya sido presentada antes a ningún concurso. La temática y técnica son libres, y la obra no debe ir firmada. En caso de ser premiada, se requerirá al autor para que la firme en el acto de entrega del premio.

La obra ganadora pasará a formar parte de la colección de la Diputación Provincial de Málaga. Además, el jurado del concurso realizará una selección de las obras recibidas para su exposición pública, que tendrá lugar del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2023 en la Sala de Exposiciones del Convento de San Francisco de Vélez-Málaga.

El artista madrileño Alejandro Galán fue el ganador de la edición 2022 por su obra ‘La espera’. También se otorgaron menciones especiales a Daniel Franca y Brendon Taylor por ‘Retrato de mi amigo Daniel’ y ‘El día de la partida’, respectivamente.

Las bases del concurso se encuentran publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia del 26 de mayo de 2023. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 31 de agosto de 2023.

