Con Motivo del Día Internacional de Libro, la Delegación de Educación y Juventud ha publicado este libro en el que han participado jóvenes malagueños de 14 municipios

La Diputación de Málaga ha celebrado este miércoles, con motivo del Día Internacional del Libro, el acto de presentación de la segunda edición del libro ‘Escríbeme Málaga’, una publicación que vuelve a reunir treinta y seis relatos escritos por jóvenes de la provincia.

Los autores de este segundo libo de ‘Escríbeme Málaga’, que han estado presentes en el acto de presentación, representan a un total de 14 municipios de la provincia. Han aportado microrrelatos jóvenes de Málaga, Benalmádena, Rincón de la Victoria, Marbella, Torremolinos, Antequera, El Borge, Vélez-Málaga, Mijas, Cañete La Real, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Nerja y Alhaurín De la Torre.

La diputada de Educación y Juventud, María del Carmen Márquez, ha querido ensalzar la apuesta literaria de los jóvenes que han participado. “Quiero transmitir mi más sincera enhorabuena a todos los participantes porque en esta segunda edición ha vuelto a quedar de manifiesto la calidad, el entusiasmo y la elevada creación literaria que tienen nuestros jóvenes de la provincia de Málaga”, ha comentado.

“Es un libro que se lee con facilidad. Rápido, alegre, sincero y también real. Y aunque los escritores y escritoras son los protagonistas, Málaga, sus pueblos, sus costumbres, su historia y su gente son el nexo de unión. Desde Marbella hasta Nerja o desde El Borge hasta Villanueva de Algaidas. Historias y relatos que ponen en valor la gran riqueza que atesora nuestra provincia y que ahora quedan plasmados, para siempre, en este libro”, ha explicado la diputada.

El libro cuenta con las ilustraciones del dibujante César Tezeta, que ha vuelto recrear, como ya hiciera en la primera edición, cada microrrelato con un dibujo único y original. Tezeta ha publicado trabajos en países como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, China o México, además de España, donde sus creaciones han aparecido en plataformas tan destacadas como la revista Forbes o El País.

En el acto han tenido la oportunidad de leerse algunos de los microrrelatos que han sido publicados en esta segunda edición de ‘Escríbeme Málaga’ por sus propios autores. Posteriormente, se ha procedido a la entrega de los ejemplares del libro a cada escritor. Se han editado 750 ejemplares que serán repartidos en las bibliotecas de los municipios de la provincia para fomentar así la lectura entre los más jóvenes.

La Diputación buscaba fomentar la creación literaria y la lectura entre los jóvenes de la provincia, animándolos a participar y celebrar este Día Internacional del Libro, que se celebra el domingo 23 de abril. Asimismo, los relatos cortos debían estar ambientados o mencionar un paisaje o rincón singular de la provincia de Málaga: el Caminito del Rey, el Torcal, una playa, entre otros. En definitiva, una recopilación de relatos variados y entrañables que transpiran el amor de los jóvenes malagueños por el lugar que los ha visto nacer.