Inaugurada en la Sala Vicente Linares la exposición titulada ‘Mis flores’, con la que la artista china expresa un diálogo pictórico entre Oriente y Occidente. Podrá visitarse hasta el 28 de marzo

La Sala Vicente Llinares de la Finca Municipal El Portón ha acogido en la tarde de este jueves la inauguración de la exposición pictórica ‘Mis Flores’, de la artista china Bian Jing.

La muestra, compuesta por obras realizadas en pintura al óleo, propone un intenso diálogo entre Oriente y Occidente, entre tradición y modernidad. A través de un lenguaje visual cargado de color y simbolismo, Bian Jing transforma las formas florales en poderosos signos de identidad, emoción y reflexión contemporánea.

La crítica y comisaria de la exposición, Li Xuan, ha señalado que la artista utiliza la pintura “para romper el silencio y la objetivación de la mujer mediante la reconstrucción de los símbolos florales, trascendiendo lo estético para invitar a mirar y sentir sin prejuicios”.

Al acto de inauguración asistieron el concejal de Actividades en El Portón, Andrés García, la propia artista, así como otros miembros de la Corporación Municipal, vecinos, artistas y amigos de la autora.

La exposición podrá visitarse hasta el 28 de marzo, en el horario habitual de apertura de la finca.

Durante la inauguración, Andrés García destacó que esta muestra supone una apuesta decidida por el arte internacional y animó a los vecinos y vecinas del municipio a acercarse a disfrutar de la exposición.