(Por Mariano Cabrero Bárcena) Un viaje a ninguna parte es lo que está protagonizando nuestro actual presidente del Ejecutivo español, señor Sánchez. O lo que es lo mismo, que nos vamos a pasar días, semanas y meses sobre un asunto que no tiene recorrido. Algo así como ya pasó con la amnistía a Carles Puigdemont, que está viviendo en un palacete pagado por la Comunidad Catalana.

El debate no consiste, desde luego, si el nuevo modelo de financiación saldrá adelante. Da la sensación que no. Pensamos que puede ser una maniobra del presidente del Ejecutivo español, señor Sánchez. Y es que de esta manera nos tiene entretenidos durante algún tiempo…Le encaja al señor Sánchez, sin duda, que vayamos dejando por algún tiempo Ábalos, Koldo y Begoña. ¡Menudos personajes que tratan de viajar a ninguna parte!

Si los españoles estamos entretenidos, desde luego, mejorará nuestra salud mental, que lo mismo que decir…: ¡Adiós rogando, pero con el mazo dando!, que reza nuestro refranero español. Porque todo va acabar en nada, dado el clima de crispación existente. Como también la falta de entendimiento entre los parlamentarios españoles,

Los líderes de la revolución de los señoritos catalanes, es decir, nuestros amigos de Junts, también se oponen. Porque pretenden tener un concierto similar o parecido al de Euskadi. Sólo ERC apoyó la propuesta presentada por la vicepresidenta Montero.

Los catalanes que, como siempre, quieren más y necesitan más: hasta que lo consiguen. Están convencidos de ser ‘un mundo aparte’. Por otra parte, el PP ha ido más allá, asegurando que el acuerdo equivale a un acto de “corrupción política”, porque da a entender un trato a favor de los separatistas.

Las líneas conocidas hasta ahora no las respaldan los socialistas, digamos el señor García Page, que todos conocemos que manda bastante en el PSOE y comento del posible ‘suicidio del ‘PSOE’. En principio pedro Sánchez apoya el texto presentado. Pero puede ser que él lo lleve a la práctica.

Los españoles también tenemos las pantallas, las cuales no siguen hasta el cuarto de baño. No me olvido de los videojuegos y el móvil que rompe nuestra comunicación entre hermanos, primos y demás parientes. Todo lo anterior destroza nuestra vida social por los cuatro costados.

Algunos partidos han cuestionado viajes como el de Sánchez a China, considerándolo inoportuno o poco alineado con socios europeos o estadounidenses. Sin embargo, otros medios señalan que esos viajes sí han tenido contenido diplomático relevante y que las críticas son más bien partidistas.

He de comentar que Pedro Sáchez en diversas ocasiones, ha evitado contestar a las preguntas sobre sus viajes oficiales al extranjero, amprándose tras la Ley de Secretos Oficiales, creada durante la dictadura franquista, para no revelar dichos datos.

La Coruña, 17 de enero de 2026

Mariano Cabrero Bárcena es escritor