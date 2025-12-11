El alcalde agradece la “generosa aportación” del empresario José Luis López Fernández ‘El Turronero’ , que ha ido dirigida a ocho asociaciones locales que trabajan habitualmente con personas enfermas o con discapacidad, y que han recibido 3.000 € cada una

El empresario José Luis López Fernández, conocido como ‘El Turronero’, ha aportado un total de 24.000 euros a través de su Fundación López Mariscal, que se ha destinado a diferentes asociaciones sociales de Alhaurín de la Torre. Así lo ha anunciado el alcalde, Joaquín Villanova, quien ha querido agradecer expresamente esta “generosa aportación” por iniciativa propia del presidente del grupo López Real Inversiones, empresa que ha promovido el Parque Comercial Taralpe que abrió sus puertas hace pocos días.

Han sido en concreto ocho las asociaciones que se han beneficiado de esta ayuda, a razón de 3.000 euros cada una de ellas: AECC (Asociación Española contra el Cáncer), Grupo Girasoles, Abrazo Amigo, AMFAT, Asociación de Parkinson, AYFEM (esclerosis múltiple) y los centros Encina Laura y Virgen de la Candelaria.

Villanova ha recalcado el “importantísimo apoyo al tejido social de Alhaurín de la Torre” que implica esta ayuda, con la que estas organizaciones podrán financiar buena parte del trabajo de voluntariado que realizan desde el punto de vista social y de apoyo a personas enfermas o con discapacidad y a sus familias.

El alcalde agradece esta fórmula de colaboración público-privada en favor del desarrollo social, que se suma al compromiso de José Luis López Fernández y su apuesta por Alhaurín de la Torre como lo demuestra la reciente apertura del Parque Comercial Taralpe y otros proyectos de relevancia para la localidad.