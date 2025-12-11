Antonio Sanz ha anunciado que se habilitarán 41 puntos repartidos por todas las provincias en espacios de gran afluencia de público

Con 1,73 millones de dosis, Andalucía ha superado ya las vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña anterior

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy en comisión parlamentaria que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) organiza este sábado 13 de diciembre una jornada extraordinaria de vacunación sin cita en 41 puntos externos de vacunación en centros comerciales y otros espacios de alta afluencia en toda Andalucía. Una medida, ha subrayado el consejero, que “se suma a las jornadas sin cita organizadas los miércoles en los centros sanitarios, que está teniendo un estupenda acogida”.

El despliegue territorial, cuya información está disponible en la web del SAS (https://sspa.lajunta.es/sabadosincita), contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla, respectivamente, todos ellos ubicados preferentemente en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito.

El operativo, conformado por 41 equipos de enfermería, con 150 enfermeras en total, funcionará en horario de 11.30 a 19.30 horas, en puntos como la cofradía del Santo Sepulcro de Málaga, el centro comercial Nevada de Armilla (Granada), el centro Alcampo de Linares (Jaén), el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería), las Setas de la Encarnación de Sevilla, la Plaza de las Monjas de Huelva, el centro comercial Bahía Sur de San Fernando (Cádiz), el centro comercial Puerta de Europa de Algeciras (Cádiz) o el mercado municipal de abastos de Lucena (Córdoba).

Tal y como ha explicado el titular de Sanidad en la comisión de Sanidad del Parlamento, en Andalucía “nos hemos adelantado al resto de España en la campaña 2025-2026 contra la gripe y otros virus respiratorios y hemos puesto en marcha un plan propio de acción contra la gripe”. En este sentido, Antonio Sanz ha subrayado que “Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal”.

De las dosis administradas, ha detallado el consejero, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse en su centro escolar. Respecto a otros virus respiratorios, Antonio Sanz ha explicado también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la COVID-19 y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid. Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.

Unos datos, ha dicho Sanz, que “nos invitan a ser optimistas, pero en ningún caso nos deben llevar a bajar la guardia frente a posibles contagios”. El consejero ha querido también mostrar su agradecimiento a los profesionales sanitarios, especialmente de la enfermería, “por su magnífica labor” y también a los ciudadanos por su concienciación, ya que, ha dicho, “la vacunación es la mejor arma para protegernos y proteger a los demás”.

Inversión en vacunas

Durante su comparecencia en el Parlamento, Antonio Sanz ha puesto en valor que “Andalucía cuenta con uno de los calendarios vacunales más avanzados de toda España: por el catálogo, por la cobertura y por la inversión realizada” y ha destacado que “el presupuesto para vacunas en este 2025 ha superado los 172 millones de euros, cuatro veces más que en 2018”.

Esta inversión ha permitido, según ha detallado, incorporar nuevas vacunas e ir ampliando progresivamente los grupos de edad, con especial atención a la protección de niños y mayores. Como ha defendido Sanz, “han sido muchos los avances llevados a cabo por este Gobierno desde 2019” tales como la vacunación antigripal infantil de 6 a 59 meses y la vacuna para el papilomavirus 9-valente de 12 a 18 años, tanto en chicas como en chicos, casos los dos en los que Andalucía ha sido pionera.