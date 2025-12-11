Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Internado rotatorio en AniCura Bahía de Málaga

AniCura España ofrece un programa de internado rotatorio para veterinarios recién graduados en su hospital de Bahía de Málaga. Los internos participan en todas las áreas clínicas del hospital, incluyendo traumatología, cirugía, neurología, oncología, medicina interna y diagnóstico por imagen, bajo supervisión de especialistas. Se busca compromiso con la formación práctica y teórica, coordinación con el equipo clínico y comunicación con propietarios. Ofrecen experiencia estructurada, aprendizaje de excelencia y posibilidad de continuidad en internados de especialidad.

Oferta encontrada en Linkedin

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.linkedin.com/jobs/view/4293588760/

Oficial carpintero de madera en Alhaurín de la Torre (Málaga)

Se busca oficial carpintero de madera con experiencia demostrable para Alhaurín de la Torre, Málaga. El puesto ofrece contrato indefinido a jornada completa, horario de 08:00 a 16:00, salario de 1.400 € mensuales con pagas extras prorrateadas y dos vacantes disponibles. Incorporación el 15 de diciembre de 2025.

Oferta publicada por el Servicio Andaluz de Empleo

Url para visitar la oferta de trabajo: https://saempleo.es/ags/candidaturas/lista-ofertas-publicas/detalle-oferta?ofertaId=01-2025-53008&origin=portal-candidatura

Monitor/a de actividades dirigidas en Torremolinos (Málaga)

Se busca monitor/a para centro deportivo en Torremolinos con experiencia en clases dirigidas y grupales. Se ofrece salario según convenio más incentivos mensuales y formación a cargo de la empresa. Jornada media con fines de semana alternos. Se requiere formación FPI o FPII en el sector deportivo y residencia en la zona. Más detalles sobre funciones y condiciones se facilitarán en entrevista.

Oferta vista en el portal Tablondenauncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-tiempo-parcial/monitor_actividades_dirigidas-5221562.htm

Desarrollador/a web WordPress senior – AGM 24 Consulting (teletrabajo)

AGM 24 Consulting busca desarrollador/a web senior con al menos 3 años de experiencia en WordPress, conocimientos de React y servidores propios. El puesto, en modalidad 100% teletrabajo, incluye desarrollo y maquetación de webs y landing pages, optimización de velocidad y Core Web Vitals, implementación técnica de SEO y mantenimiento de proyectos. Requiere dominio de PHP, HTML, CSS, JavaScript, SASS, TypeScript y AngularJS, inglés avanzado y capacidad para trabajar en varios proyectos simultáneamente.

Oferta de empleo encontrada en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/desarrollador-web/of-i5768bab5904fe48936801a4b51ee2c

Auxiliar de ayuda a domicilio en Alhaurín de la Torre (Málaga) – Grupo BCM

Grupo BCM busca auxiliar de ayuda a domicilio en Alhaurín de la Torre para apoyo en higiene, alimentación, estimulación cognitiva, limpieza básica y acompañamiento de personas. Se requiere titulación de Auxiliar de ayuda a domicilio o certificado equivalente, experiencia mínima de 3 meses, disponibilidad fines de semana, residencia cercana y vehículo propio. Contrato de duración determinada, jornada parcial, con salario entre 10.000 € y 16.000 € brutos al año.

Oferta de empleo visible en InfoJobs

Url para visitar la oferta de trabajo: https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/auxiliar-ayuda-domicilio-alhaurin-la-torre-malaga/of-i902de2813b477f8b8c3d203dabe9cb