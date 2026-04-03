La Semana Santa de Alhaurín de la Torre vivió este Jueves Santo una de sus jornadas más intensas y completas, marcada por la emoción, la tradición y la gran respuesta del público en torno a la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, conocida como “Los Moraos”.

La actividad comenzó en la mañana con un ambiente cargado de solemnidad y sentimiento. El pasacalles de Regulares Ceuta 54 recorrió las calles del municipio, acompañado por numerosos vecinos y visitantes, en una cita que volvió a poner de manifiesto el arraigo de esta tradición. Posteriormente, tuvo lugar la ofrenda floral a los Sagrados Titulares en la Iglesia de San Sebastián y la Inmaculada Concepción, en un acto que reunió a fieles y devotos en torno a la hermandad.

Ya por la tarde, la estación de penitencia volvió a convertirse en uno de los momentos más esperados de la Semana Santa local. Las calles se llenaron de público para acompañar el discurrir procesional de “Los Moraos”, en una jornada que volvió a contar con el buen tiempo como aliado, favoreciendo el desarrollo del recorrido y la presencia masiva de espectadores.

Uno de los puntos más destacados fue la recién estrenada avenida de España, que se consolidó como un enclave clave al congregar a un gran número de personas. Este nuevo espacio urbano ofreció una imagen renovada del paso de la hermandad, reforzando el atractivo del recorrido y la conexión con el público.

Entre el fervor y la emoción, la hermandad logró llevar de regreso a su templo a Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, culminando una jornada que volvió a evidenciar el peso de la tradición cofrade en Alhaurín de la Torre.

El Jueves Santo dejó así una estampa completa de lo que representa la Semana Santa en el municipio: cultura, devoción y participación ciudadana en torno a una celebración profundamente arraigada.

El Diario Alhaurín ofrece además un amplio reportaje fotográfico de la jornada, firmado por el colaborador Fabio Tumbarello Gallego, que recoge algunos de los momentos más significativos del día.