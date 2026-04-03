(Andaluzas 2026) pocas semanas de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el tablero político sigue moviéndose. Podemos ha confirmado su integración en la coalición Por Andalucía, junto a Izquierda Unida y Sumar, en un intento de reforzar el espacio político a la izquierda del PSOE y evitar la fragmentación del voto.

El acuerdo, alcanzado tras intensas negociaciones, incorpora también a otras formaciones como Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde y Alianza Verde, configurando una candidatura amplia que busca presentarse como una alternativa conjunta en Andalucía.

Desde la coalición destacan que este paso supone un refuerzo del proyecto común y una apuesta clara por la confluencia, subrayando que todas las organizaciones participarán en igualdad dentro de la candidatura. El objetivo: consolidar una propuesta política reconocible en un contexto electoral cada vez más competitivo.

Este movimiento llega en un momento clave, con las distintas fuerzas perfilando sus estrategias de cara a unos comicios que marcarán el rumbo político de la comunidad en los próximos años.

La integración de Podemos en Por Andalucía reordena así el mapa electoral andaluz en el tramo final previo a la campaña, donde las alianzas y la movilización del electorado serán determinantes.