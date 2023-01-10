Los Servicios Operativos se han encargado de arreglar y pintar el muro de la zona infantil, donde se ha utilizado un cemento especial antihumedad. También se ha actuado en la entrada por la calle Rosario Pino, donde el colegio quiere pintar un mural

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llevado a cabo unas actuaciones de mejora y reparación en el colegio San Juan, fundamentalmente en el patio y en zonas exteriores. Los trabajos se han ejecutado a través de la Concejalía de Servicios Operativos que dirige Prudencio J. Ruiz y responden a una petición de la dirección del propio centro.

Por un lado, se ha actuado en buena parte de los muros del patio exterior, principalmente en la zona destinada al alumnado de las clases de educación infantil, que presentaba un importante deterioro debido a su antigüedad y a los materiales de la época. Para ello, se ha enfoscado todo el frontal, se han eliminado las humedades y se ha utilizado un cemento especial antihumedad. Por otra parte, se han realizado pequeñas reparaciones en los espacios interiores, fundamentalmente para eliminar también humedades.

Otra intervención es la que ha afectado al acceso que el Ayuntamiento habilitó hace un par de años por la calle Rosario Pino. Se trata del pasaje peatonal que antiguamente conectaba con El Portón y, después, con la pista deportiva, y que se ha restaurado y preparado para que, posteriormente, el propio colegio pinte un mural decorativo.

Esta entrada también se ha pintado y se han retirado algunos hierros antiguos y los letreros alusivos a las zonas con las que comunicaba antes de convertirse en acceso a esta escuela, una de las más antiguas de Alhaurín de la Torre.