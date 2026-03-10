El consejero Jorge Paradela presenta esta iniciativa en el stand de la Junta en el marco del emobility Expo World Congress MOW 2026

La Agencia Andaluza de la Energía y la patronal Faconauto firman un acuerdo de colaboración para difundir el nuevo programa

La Junta de Andalucía pondrá en marcha el Plan Renove de Vehículos Andalucía, “el primer programa de incentivos dirigido específicamente a profesionales autónomos que contemplará ayudas directas de 3.000 euros para la adquisición de un vehículo eficiente no eléctrico, siempre que se achatarre otro de más de 10 años de antigüedad con la ITV vigente”. Así lo ha anunciado hoy el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela en el marco del eMobility Expo World Congress- MOW 2026 que se celebra en Málaga los días 10 y 11 de marzo.

“Los incentivos en los últimos años se han destinado a la promoción del vehículo electrificado, sin duda una tecnología de futuro que continúa avanzando, pero que aún hoy no se adapta por completo a las necesidades de todos los usuarios, como pueden ser los profesionales autónomos. Ellos son el motor silencioso de la economía andaluza y su actividad depende, en muchos casos, de su vehículo. El coche o la furgoneta no es un lujo, es su herramienta de trabajo”, ha señalado el consejero.

Por esa razón, “desde el Gobierno de Andalucía queremos avanzar en la renovación de una flota que se encuentra envejecida abriendo los incentivos a otras tecnologías que no son la eléctrica, pero que también resultan altamente eficientes en la reducción de emisiones de CO 2 ”, ha subrayado Jorge Paradela.

A través de este plan, que contará con un presupuesto inicial de 5 millones de euros y será gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, se financiará la compra de turismos (M1) y furgonetas (N1 con masa máxima de hasta 3.500 kg), con un nivel de emisiones iguales o inferiores a 120 g CO₂/km y un precio de hasta de 35.000 euros (IVA no incluido).

Deberán ser nuevos y estar matriculados por primera vez en España, pudiendo adquirirse mediante compra directa, leasing financiero o renting. El incentivo directo se concede en régimen de concurrencia no competitiva y deberá solicitarse de forma telemática por el propio beneficiario sin intermediación de entidades adheridas, ha explicado.

“Un dato importante es el efecto retroactivo de la ayuda, puesto que la adquisición del vehículo podrá haberse realizado desde el 1 de enero de 2026. Esta fecha también se establece para la baja del antiguo”, ha explicado Jorge Paradela.

El consejero de Industria, Energía y Minas también ha incidido en que el programa se ha diseñado incorporando un alto grado de robotización y simplificación para reducir los tiempos de gestión administrativa con una tramitación 100% telemática, ya que “el incentivo se pagará en el momento de la concesión de la ayuda, que será como máximo de un mes desde que se presente la solicitud, sin tener que esperar a presentar la documentación justificativa, como ocurre con el MOVES, y sin necesidad de aportar ninguna documentación, ya todas las comprobaciones de cumplimiento de requisitos las realizará de manera automatizada la Agencia Andaluza de la Energía”.

Este Plan Renove no sustituye al programa MOVES, sino que lo complementa, al apoyar la adquisición de vehículos no electrificados de alta eficiencia energética y bajas emisiones de CO₂, ampliando así el abanico de tecnologías disponibles para el colectivo autónomo.

Protocolo de Colaboración con FACONAUTO

El stand de la Junta de Andalucía en el eMobility Expo World Congress- MOW 2026 ha sido también el escenario de la firma del protocolo general de colaboración suscrito entre la Agencia Andaluza de la Energía y Faconauto, la patronal de los concesionarios oficiales de automoción que agrupa a las asociaciones de concesionarios de vehículos turismos, comerciales, industriales y maquinaria agrícola. A través de este acuerdo, los concesionarios difundirán el nuevo programa entre sus clientes.

“Estamos abriendo una nueva vía de colaboración público-privada para avanzar en la eficiencia energética del transporte y en la movilidad sostenible de Andalucía, promoviendo vehículos menos contaminantes y con menor dependencia de combustibles fósiles”, ha dicho el consejero tras el acto de firma de este protocolo, acompañado por la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, y la directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Natalia Márquez.

Por su parte, la presidenta de Faconauto ha destacado que “acuerdos como el que hoy firmamos con la Junta de Andalucía demuestran que cuando administraciones y el sector trabajan juntos, la transición hacia una movilidad más sostenible avanza más rápido y llega antes a ciudadanos, empresas y autónomos”.

En esta línea, ha incidido en que “las comunidades autónomas están demostrando que pueden desempeñar un papel decisivo con iniciativas como los planes de renovación del parque que han demostrado que funcionan: ayudan a reducir emisiones, impulsan la electrificación y actúan como un verdadero revulsivo para el mercado. En un país donde la edad media de los vehículos alcanza ya los 14,6 años -y en Andalucía llega a los 15,2- renovar el parque es el primer paso para avanzar en descarbonización».

Con una vigencia de cuatro años, este protocolo permitirá establecer un marco de diálogo permanente entre la Administración andaluza y el sector para difundir las tecnologías y soluciones más eficientes disponibles, realizar acciones de divulgación y dar a conocer las líneas de financiación del Gobierno andaluz.

Camino hacia la descarbonización

El transporte es el sector de mayor consumo energético en Andalucía, representando el 43,4 % del total de energía final demandada, con una dependencia de los derivados del petróleo que alcanza el 94,3 %. A esto se suma que más del 63 % del parque móvil andaluz supera los 10 años de antigüedad.

En este contexto, la renovación del parque de vehículos constituye una herramienta clave para avanzar en los objetivos de descarbonización fijados en la Estrategia Energética de Andalucía 2030, impulsando una movilidad más eficiente, segura y ambientalmente sostenible.