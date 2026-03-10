La Diputación de Málaga proyecta la comedia ‘La vida padre’ con la participación de vecinos de 16 municipios menores de 20.000 habitantes

La Diputación de Málaga acerca el mundo del cine a 800 mayores de la provincia de Málaga llegados de 16 municipios menores de 20.000 habitantes y también de diferentes asociaciones de la capital. Una actividad, el cinefórum sénior, que está enmarcada dentro del Plan Contra la Soledad de las Personas Mayores y que se lleva a cabo con motivo de la celebración del 29 Festival de Málaga.

Ayer lunes y hoy, martes, el auditorio Edgar Neville ha sido el escenario donde 400 mayores cada día han disfrutado de una jornada divertida y entretenida con la proyección de la película ‘La vida padre’. Un filme de producción vasca con Karra Elejalde, Enric Auquer, Megan Montaner o Maribel Salas como protagonistas.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, y el diputado de Mayores, José Santaolalla, dieron la bienvenida a los asistentes en ambas jornadas y los animaron a disfrutar de esta propuesta cultural, destacando la importancia de este tipo de encuentros para favorecer la participación social y el bienestar de las personas mayores.

Esta actividad, promovida por la Delegación de Mayores de la Diputación de Málaga, se suma a las diferentes actividades que desde la institución se están llevando a cabo con motivo del Festival de Málaga.