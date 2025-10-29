En la reunión celebrada en Cártama, siendo el Guadalhorce la comarca más afectada entonces, se ha presentado un avance de los mapas de puntos negros urbanísticos de riesgo de inundación

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido este miércoles una reunión con representantes municipales de la provincia para abordar con ellos la coordinación y gestión en situaciones de emergencia en sus municipios y ha abogado “por la cogobernanza entre las diferentes administraciones para afrontar estas situaciones”.

“Hoy os convocamos desde el Gobierno andaluz a una jornada de trabajo interno e intenso, donde el objetivo es interactuar para atender las dudas que puedan surgir”, ha apuntado en su intervención Patricia Navarro, subrayando que la conclusión de esta reunión debe ser que, absolutamente todos los hoy estamos presentes en esta jornada tenemos competencias en la prevención y gestión de emergencias, motivo por el que la cogobernanza y la coordinación nos pueden hacer mucho más eficaces y dotarnos de mayores fortalezas para gestionar las situaciones de emergencia en nuestra provincia”.

Durante el encuentro la delegada ha recordado que se cumple un año de las fuertes lluvias por las DANAS de final de año, “un trágico suceso que se cobró la vida de una persona en el término municipal de Alhaurín de la Torre y cuyo aniversario hacemos coincidir con esta reunión para recapitular aquellos momentos de tensión y demostrar que no se nos olvidan las enseñanzas que nos trajo aquella emergencia”.

Según Navarro “es primordial estar preparados y, sobre todo, coordinados para dar una respuesta rápida y eficiente a la ciudadanía”.

La reunión se ha celebrado en Cártama, uno de los municipios más afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024, y su alcalde, Jorge Gallardo, se ha dirigido a los presentes al inicio del acto recordar que el agua, “que es vida para nuestra agricultura y nuestro campo, se puede convertir en una amenaza en cuestión de horas cuando los cauces no pueden contenerla, lo han visto nuestros vecinos”; por eso “hoy estamos aquí, no sólo para escuchar, estamos aquí también para trabajar juntos todas las administraciones”.

En la reunión han participado alcaldes y concejales de casi todos los municipios de Málaga, tres vicepresidentes la Diputación provincial y los delegados territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano; de Fomento, Articulación del territorio y Vivienda, María Rosa Morales; y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez. Estos últimos junto a la jefa de servicio provincial de Emergencias 112 Andalucía, Ana Celia González, han profundizado en las actuaciones llevadas a cabo en la provincia y la gestión de las emergencias.

Navarro ha destacado la necesidad de prestar especial atención a los “puntos negros” por riesgo de inundación en la provincia: “aquellas zonas donde la probabilidad de que se produzcan graves daños en las infraestructuras es elevada” y que se localizan principalmente en el litoral de la Costa del Sol Occidental, el Valle del Guadalhorce y algunos tramos del litoral oriental.

“Este mapa de riesgo o fotografía en el que estamos trabajando muestra esas zonas urbanas de los municipios que, por los desarrollos urbanísticos ya consolidados entrañan un riesgo muy importante para la población en el momento en que nos encontramos con una DANA o lluvias torrenciales”, ha dicho la delegada.

Este mapa de puntos negros es una herramienta “que también se está trabajando desde el punto de vista autonómico” a través del Plan de Gestión del Riesgo de Inundabilidad, para identificar las zonas urbanas más vulnerables ante posibles avenidas de los cauces y ríos. Asimismo, señala las edificaciones existentes situadas en el dominio público hidráulico que, en caso de crecido de los ríos, suponen un riesgo para las personas.

“Es importante que cada municipio conozca con precisión dónde se encuentran estos puntos negros para poder actuar en consecuencia en caso de ocurrir una emergencia por fuertes lluvias, pero también para evitar que se realicen nuevas edificaciones en el dominio público hidráulico, corregir las situaciones urbanísticas y evitar riesgos”, ha apuntado.

La Junta de Andalucía está revisando el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), que incluye medidas concretas para integrar la gestión del riesgo en la planificación municipal. Estas medidas persiguen el objetivo de proteger vidas y bienes inmuebles y reducir los riesgos de inundación.

Entre estas medias destaca la restricción de usos del suelo en zonas inundables, en sintonía con los planes hidrológicos; la conservación y restauración de cauces, que actúan como barreras naturales frente a las crecidas; así como la restauración y reforestación de las cuencas, y diseñar desarrollos urbanos que prioricen la infiltración y el almacenamiento de agua.

Con ello, los Planes Generales de Ordenación Municipal (PGOM) deben incorporar estudios de Inundabilidad y medidas correctoras. Es el caso del municipio de Rincón de la Victoria que, en su PGOM, que se encuentra en fase de redacción, tiene identificados 58 cauces públicos que atraviesan el municipio y que pueden generar, tanto en suelo urbano como rústico, problemas de inundaciones. El documento evalúa dicho riesgo y establece medidas correctoras y protectoras.

Jornada de Gestión de Emergencia

La delegada del Gobierno andaluz ha presidido la Jornada de Gestión de Emergencia celebrada en Cártama donde la programación de la reunión se ha dividido en diferentes ámbitos, por un lado para abordar todos los asuntos concernientes a la gestión de una emergencia por parte de los dispositivos provinciales; por otro lado, para informar de las actuaciones acometidas por la Junta de Andalucía en la reparación de los daños provocados en la provincia de Málaga tras la DANA de finales del pasado año “para evitar que vuelva a llover sobre mojado ante futuras lluvias torrenciales” y el tren de borrascas del mes de marzo de 2025 “que fue precisamente lo que se llevó por delante la carretera A-397 de Ronda a San Pedro, que ya está abierta al tráfico”, ha subrayado Patricia Navarro.

“Vamos a dar cuenta, en un ejercicio de transparencia, de cómo se ha ido trabajando en los distintos ámbitos de la competencia del Gobierno andaluz, para la ejecución de obras tanto en las infraestructuras de carreteras o centros educativos, así como específicamente de la reparación de daños tanto en los cauces de ríos y arroyos como en los caminos rurales”.

Navarro ha valorado “la respuesta rápida y eficiente del Gobierno andaluz” en la ejecución de las actuaciones que “en menos de un año vamos a tener concluidas en su totalidad, para lo que se ha movilizado y reprogramado fondos europeos que se han destinado a esta urgencia en municipios del Guadalhorce, de la comarca de la Axarquía y parte de la Serranía”.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Fernando Fernández Tapia-Ruano ha informado sobre la reparación de los cauces que resultaron afectados en la provincia de Málaga, que, con una inversión de 12,5 millones de euros, ha permitido la actuación de emergencia en cauces de ríos y arroyos de casi 40 municipios de la provincia. Los trabajos, que se han dividido en siete lotes, estarán concluidos antes de finalizar el presente año.

Fernández Tapia-Ruano también ha hecho un repaso sobre la intervención realizada por la Junta de Andalucía en caminos rurales dañados, todas ellas finalizadas, con un presupuesto superior a 9 millones de euros. Las actuaciones de emergencia se han ejecutado en 90 caminos rurales de 15 municipios tras los efectos de las DANAs de finales de 2024, con una inversión de 3,52 millones de euros; y otros 5,54 millones de euros se han destinado a las actuaciones en 136 caminos rurales de 39 municipios afectados por la borrasca del mes de marzo.

Por su parte, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, José Antonio Víquez, ha puesto en valor el trabajo que desarrollan los Agentes de Medio Ambiente antes, durante y tras una emergencia. En este sentido, ha explicado la importancia de su función para localizar los puntos que son críticos de las riberas y poder llevar a cabo actuaciones preventivas; además la labor que desempeñan los agentes, una vez deben integrarse en el operativo 112 durante situaciones de emergencia, como principales conocedores del terreno para establecer las rutas seguras o evacuaciones preventivas. Los Agentes de Medio Ambiente son también quienes elaboran informes de daños y proponen medidas de restauración ecológica en las zonas afectadas.

En la parte de la jornada destinada a la gestión de emergencias por parte del Servicio 112, la jefa del servicio, Ana Celia González, ha expuesto las medidas que se han llevado a cabo con un trabajo conjunto entre Junta de Andalucía- Servicio de Emergencias 112 y Protección Civil- y Diputación Provincial de Málaga para asesorar y ayudar a los municipios en la elaboración de sus Planes Territoriales de Emergencias Locales (PTEL). Actualmente 74 de los 103 municipios de la provincia de Málaga ya cuentan con su PTEL homologado, documento fundamental para conocer las zonas de evacuación, así como los mecanismos y operativos que se activan en caso de emergencia.