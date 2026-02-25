Cinco millones de cupones llevan en toda España como imagen un mosaico con el escudo y la figura de Hércules este 28 de Febrero

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto al delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, han presentado este miércoles el cupón conmemorativo del 28F con la imagen de un mosaico que recoge parte del escudo de Andalucía con la mítica figura de Hércules entre las columnas que evocan el límite del mundo conocido. En total, cinco millones de cupones se distribuirán por toda España para celebrar el Día de Andalucía de la mano de la ONCE.

El consejero ha querido agradecer a la ONCE la labor que realiza “siendo un referente en Andalucía y en toda España por favorecer el desarrollo laboral y la autonomía personal de personas con discapacidad y por su contribución a la sociedad andaluza”. En este sentido, ha destacado que en 2024 ha conseguido “un hito histórico” al lograr en sus casi 90 años de vida 77.000 empleados.

Antonio Sanz ha asegurado que la presentación del cupón conmemorativo del 28F “es una de esas buenas costumbres que no debemos perder”, y ha explicado que “la relación entre la ONCE y Andalucía es muy fructífera y nos permiten reforzar el compromiso pleno del Gobierno andaluz con la igualdad real y efectiva de todos los andaluces”.

También ha destacado la alianza entre la ONCE y la Junta poniendo como ejemplo las ayudas destinadas por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la convocatoria de subvenciones anuales autofinanciada para el programa Mediación socioeducativa para personas con sordoceguera con más de 660.000 euros destinados desde 2018. O desde la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, con la presentación a finales del pasado año del II Plan de Empleo para Personas con Discapacidad en Andalucía 2025-2028, dotado con 546 millones de euros.

El consejero ha puesto en valor también el convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para blindar la cobertura educativa de los más de 1.700 estudiantes ciegos o con discapacidad visual grave que cursan estudios en Andalucía en todos los niveles, previos a la Universidad.

Además, ha recordado el convenio firmado con la RTVA con el fin de realizar actuaciones para el desarrollo y potenciación de la integración y normalización social de las personas ciegas, con discapacidad visual grave, con baja visión o con otro tipo de discapacidad.

Antonio Sanz ha señalado que “los andaluces, al igual que los miembros de la ONCE, tenemos el coraje suficiente para acabar con todos los obstáculos que nos impidan ejercer nuestra autonomía”, y ha defendido que “lo que conmemoramos este 28 de febrero es que hoy Andalucía es respetada y se le escucha, con moderación, tolerancia, diálogo y entendimiento”.

El consejero ha concluido poniendo en valor la labor integradora de la ONCE con las personas y la acción diaria y ha agradecido a los responsables su contribución para hacer más y mejor Andalucía cada día.

En el acto, Antonio Sanz ha estado acompañado por el viceconsejero de la Presidencia y Emergencias, Tomás Burgos; la secretaria general de Inclusión Social, Ana Vanessa García; y el comisario Jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad de Andalucía; Antonio Burgos.