‘Donde las palabras sueñan’ es el título de este trabajo, que se ha presentado en un bonito acto en la Casa de la Juventud que ha servido también como clausura del curso 2025-26, que ha vuelto a coordinar la escritora Delma T. Martín

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El alumnado del Taller de Escritura Creativa que organiza el Área de Juventud del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha visto publicados algunos de sus mejores textos en el libro que se ha editado con motivo del final del curso 2025-26, y que lleva por título ‘Donde las palabras sueñan’.

Son un total de 12 autores y autoras las que han participado en el proyecto, dirigidos por Delma T. Martín, la escritora que se ha encargado de coordinar el taller. Los relatos breves y poesías que conforman esta obra son de: Paqui Ariza, Valeria López, Celia Vermont, Natalia Lozano, Virginia Montilla, Laura Serra, Patricia Marín, Fabiana Núñez, Aitana Castro, Paula Ramos, Lucía Calero e Isaac Pose. Los hay de todos los géneros y estilos y el libro recopilatorio está disponible para el público en la Casa de la Juventud, lugar donde precisamente se ha celebrado el acto de presentación.

El alcalde, Joaquín Villanova, acompañado de la concejala del área, Iraya Villalba, ha acudido a la cita y ha aprovechado para felicitar a la directora del taller y a todos sus participantes recalcando la importancia de esta iniciativa para promover entre los más jóvenes la afición por la literatura en general y la escritura creativa en particular.

Son ya nueve las ediciones que se han celebrado de este taller, que volverán el próximo mes de octubre a impartirse dentro de los cursos que ofrece el Área de Juventud en sus instalaciones a lo largo del año.