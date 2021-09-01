Se sacarán 34 lotes, que suman un total de 49.724 horas de formación y comprenden 36 especialidades

La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está preparando una nueva licitación para acciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a desempleados que se publicará en las próximas semanas en el perfil del contratante; una medida que, en la provincia de Málaga, prevé beneficiar a 2.010 personas para formarse en 36 especialidades distintas.

Esta licitación ya se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) como paso previo para su inclusión en el perfil del contratante de la Consejería, y cuenta con un presupuesto de 26 millones de euros para Andalucía. De ellos, está previsto que 4.916.989,50 euros sean para la Formación que se desarrollará en Málaga.

En total, se sacarán a licitación en la provincia de Málaga 34 lotes, que comprenden un total de 49.724 horas de formación, y estarán repartidas entre las 36 especialidades antes citadas.

Áreas profesionales

En cuanto a las especialidades que se impartirán, responderán en cada provincia a las necesidades que se han detectado en cada territorio, aunque en conjunto se ha detectado que las áreas profesionales más demandadas en los distintos informes previos elaborados, y que se han incluido en los lotes provinciales, son Restauración, Administración y Auditoría, Compraventa y Agricultura, que concentran casi el 60% del presupuesto total.

Actualmente, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo está realizando un nuevo estudio de necesidades formativas y planificación de la Formación Profesional para el Empleo, que incluye un análisis documental del mercado de trabajo a nivel regional y provincial, y un análisis estadístico con una propuesta de actividades económicas y ocupaciones por sectores económicos. También contiene este estudio un análisis cuantitativo a partir de la realización de cuestionarios online a empresas andaluzas.

A raíz de la elaboración de este estudio, se ha ultimado un informe intermedio que ha permitido la configuración de la licitación que se publicará en las próximas semanas. Con respecto a la distribución provincial de los 26,09 millones de euros presupuestados, se ha realizado el reparto provincial atendiendo al número de demandantes de empleo no ocupados obtenidos en tasa interanual en el periodo de julio 2020 a junio 2021.

Para elaborar estos estudios, el pasado año, en el contexto de la Gobernanza del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, la Consejería acordó con los agentes sociales y económicos diseñar, con la participación de todos los agentes del sistema, una metodología y protocolos integrales de detección de necesidades formativas que sirvan como guía marco de actuación. El objetivo de esta iniciativa es avanzar en la mejora de las competencias profesionales de las personas trabajadoras y en la competitividad de las empresas andaluzas, y corregir la falta de adecuación de la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo y del territorio.

Con los resultados de estas actuaciones, se están diseñando los contratos que se están sacando a licitación y que comprenden tanto las necesidades provinciales como las regionales y sectoriales.

La aplicación del nuevo modelo de FP para el Empleo basado en licitaciones, frente al anterior sistema de subvenciones, ha supuesto que este año arranquen acciones formativas con un gasto público de 41 millones de euros que están suponiendo llegar a más de 23.000 andaluces con más de 1.500 acciones formativas.