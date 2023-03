La delegada de la Junta preside el acto institucional del 8M en la provincia y destaca las medidas del Gobierno andaluz para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha destacado hoy, durante la celebración del 8M Día Internacional de la Mujer, la importancia de la igualdad y del papel de todas y cada una de las mujeres “en todos los rincones de nuestro territorio” para avanzar en el liderazgo de Andalucía.

Con el lema de la campaña institucional de la Junta de Andalucía, ‘Mujeres por Bandera’, se quiere reconocer el “esfuerzo, el talento y el legado” de las mujeres en esa lucha por la igualdad, “algo que no ha sido fácil”, ha apuntado Navarro, quien considera que para que una sociedad alcance “sus mayores cotas de progreso, desarrollo bienestar y prosperidad” debe contar con todos sus ciudadanos, y la mitad de la población son las mujeres.

“Nuestro presidente, Juanma Moreno, es muy consciente de ello. Quiere convertir a Andalucía en una región líder dentro de España y también de Europa, y sabe que para ello el papel de las mujeres andaluzas es fundamental”, ha dicho.

Por eso, durante estos cuatro años el Gobierno andaluz “ha trabajado sin descanso por la igualdad, apostando por la autonomía e independencia de la mujer a través de la creación de empleo, una de nuestras prioridades”.

La delegada de la Junta en Málaga ha manifestado que se pueden ver ya los frutos de ese esfuerzo, pues en los últimos cuatro años “hemos conseguido avances reales en igualdad, como que la brecha salarial entre hombres y mujeres en Andalucía descienda un 12,7%”, tres puntos más que la media española; o que el empleo femenino aumente en Andalucía casi un 11% (4,5 puntos más que la media nacional).

Datos de empleo femenino en Málaga

Concretamente en Málaga, entre 2019 y 2022 el paro se ha reducido en 5.483 mujeres, lo que supone una bajada del 6,25% del desempleo femenino en la provincia.

El número de mujeres ocupadas ha aumentado en 18.000 personas y lo ha hecho con una mayor intensidad que en los hombres. También se ha conseguido aumentar la tasa de empleo de las mujeres, que supera el 42%.

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido en 2022 entre las féminas, con un aumento en el nivel de empleo de 24.275 mujeres, un 8,26% más que en los últimos cuatro años.

Desde 2019 las mujeres se han animado además a ser trabajadoras por cuenta propia y hoy día contamos con 48.250 autónomas en la provincia de Málaga, lo que representa un 10,21% más que al inicio de la pasada legislatura.

“Todos estos datos nos hacen mirar al futuro con optimismo, pero no podemos caer en el conformismo ni la complacencia, porque queda mucho por hacer, ya que, en términos globales, el 60% del paro en la provincia sigue siendo femenino, y las mujeres representan apenas el 38% del total de autónomos”, ha informado la delegada.

Por eso el Gobierno andaluz “sigue tomando decisiones y adoptando medidas para favorecer esa igualdad, como se hizo en el Consejo de Gobierno de este 7 de marzo, casi un monográfico de igualdad”.

Medidas por la igualdad en Consejo de Gobierno

Navarro ha enumerado algunas de las decisiones aprobadas por el Gobierno andaluz, como la conexión directa entre el teléfono de la mujer y el 112, para que cuando el teléfono de emergencias reciba un aviso de cualquier tipo relacionada con violencia de género, de forma simultánea, con un simple clic de ratón, la información sea conocida por los especialistas del Instituto Andaluz de la Mujer para poner en marcha todo el proceso de asesoramiento y acompañamiento.

Además, este año se dará formación a 189 mujeres víctimas de violencia de género a las que se ayudará a encontrar trabajo; y con 30,6 millones de euros de financiación europea se ejecuta el programa Preparadas de capacitación digital dirigido a desarrollar las habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento entre mujeres de municipios andaluces de menos de 30.000 habitantes o zonas vulnerables de municipios de mayor tamaño.

Se ha previsto la puesta en marcha el próximo curso de un programa de educación en igualdad o coeducación y prevención de la violencia de género en los ciclos de Infantil, Primaria y Secundaria, dirigido a alumnos, padres y profesores, así como la creación de una Red Andaluza de Centros Igualitarios y Coeducativos para fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los centros docentes andaluces.

También se desarrollarán planes de conciliación familiar que incluyen bolsas de cuidado para menores de hasta 16 años, en diversos formatos, y planes de formación en conciliación y corresponsabilidad dirigidos a la población masculina, ha explicado la delegada.

Se ha aprobado la creación de la Comisión de Coordinación y Colaboración de Violencia de Género del SAS para gestionar y coordinar iniciativas de prevención e intervención en el sistema sanitario público de Andalucía y la Junta ha destinado desde 2019 casi 93 millones de euros en ayudas para fomentar la carrera investigadora y las ideas de 1.206 mujeres.

Las ayudas de la Junta facilitan que alrededor de 650 mujeres se incorporen a la actividad agraria como empresarias en sus explotaciones y se dirigen a mejorar la competitividad y viabilidad de éstas y se respalda con 250.000 euros este año a las entidades representativas de la mujer del campo y el mar.

Asimismo, se destinarán ayudas para la conciliación familiar de deportistas federadas y para becas a juezas y árbitras, dirigidas a las federaciones deportivas andaluzas para tratar de reducir la desigualdad de género existente.

“Son muchos pequeños pasos los que hemos dado y tenemos que seguir dando, para alcanzar un gran objetivo común: esa la lucha para que el 8 de marzo concluya algún día. Nunca olvidaremos a las que nos precedieron y abrieron el camino hacia la igualdad, pero seguro que serán ellas las primeras en sentirse orgullosas del día que no tengamos que reunirnos, porque la igualdad sea una realidad y no tengamos que hablar de ella”, ha concluido la delegada del Gobierno andaluz.

Durante el acto, al que han acudido todos los delegados territoriales de la Junta de Andalucía en Málaga y responsables de otros organismos autonómicos de la provincia, así como el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, se ha procedido a la lectura por parte de la delegada territorial de inclusión Social, Igualdad, Juventud y Familias, Ruth Sarabia, junto a la asesora del programa del Instituto Andaluz de la Vivienda (IAM), Remedios Cueto, de la declaración institucional del Gobierno de la Junta de Andalucía con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

Texto íntegro del manifiesto del Gobierno andaluz con motivo del 8M:

Este 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, una fecha relevante del calendario en la que destacamos el papel de las mujeres en el pleno desarrollo de Andalucía y reivindicamos su protagonismo en un momento histórico de transformación profunda de nuestra tierra, nuestra sociedad y nuestra economía. Mujeres y hombres somos iguales ante la ley, como no podría ser de otro modo, pero aún no lo somos en la vida real y en la práctica cotidiana, ni en ámbitos donde esa semejanza no solo es fundamental en términos estrictos de justicia, sino esencial para la legitimidad y el funcionamiento de una sociedad avanzada que aspira al progreso.

Así, en Andalucía, llegada esta fecha emblemática, es importante promover una reflexión crítica, tanto individual como colectiva, sobre el hecho de que las mujeres, y por lo tanto toda la sociedad, seguimos padeciendo los estereotipos, las rutinas y las convenciones que impiden que las personas, sin distinción de género ni de cualquier otra condición, tratemos igual y seamos tratadas igual en asuntos tan indiscutibles e innegociables como el disfrute de los derechos, el reconocimiento de los méritos, la consideración personal y profesional, la remuneración del trabajo hecho, el acceso al empleo, la asunción de responsabilidades familiares, la integridad física y la libertad sexual, entre otros muchos.

Tratándose de un mal inaceptable, indigno y deshonroso que perturba gravemente la convivencia, que denigra al ser humano y cuya erradicación es un imperativo ético, podemos afirmar, sin titubeos, que solo habremos alcanzado una cota de civilización digna de ese nombre cuando mujeres y hombres disfrutemos de la igualdad enriquecedora que hace grandes a los pueblos, las ideas y a las personas. Desde Andalucía afirmamos hoy, con toda rotundidad, que no existe deber más importante ni prioridad más perentoria para ningún Gobierno ni Administración Pública que luchar activa y decididamente por esta aspiración, de la que dependen todos los engranajes de nuestra sociedad. El avance de los tiempos no ha logrado, por desgracia y para oprobio colectivo, barrer estos residuos de épocas pasadas que, si siempre resultaron vergonzosos, hoy lo son mucho más al disponer de herramientas intelectuales, culturales, educativas, sociales y políticas más eficaces y potentes que nunca para eliminarlos. Y tragedias como la violencia machista, que debería ser un triste y lejano recuerdo, continúan llenando de horror y de amargura el relato de nuestra convivencia diaria, en su más amplia y cruel diversidad.

Por eso, todo lo que no sea acercarnos a ese objetivo con acciones reales y concretas se quedará en un discurso vacío; en un vano intento, en un simple amago, frustrante, retórico y estéril. Son los poderes públicos los que tienen que acometer las actuaciones necesarias en pro de la igualdad, y, sin perjuicio de ello, es la ciudadanía la que tiene el deber moral de exigírselo y de dar ejemplo.

En las empresas, en las aulas, en las redes sociales, en los medios de masas, en los espacios compartidos, en los usos y costumbres, en los modelos que trasladamos a la infancia y la juventud. Es esta necesaria implicación social e institucional la que hace de la lucha por la igualdad de hombres y mujeres una cuestión de Estado. Y que, por lo tanto, requiere una política de Estado que contará siempre con el impulso, el apoyo y la colaboración leal de los andaluces. Este 8 de marzo queremos reconocer el esfuerzo de todas las mujeres andaluzas y hacer bandera de ellas, como reza el lema institucional.

De su legado, su fuerza, su compromiso. Mujeres que han roto, rompen y romperán techos de cristal para construir una Andalucía cada día más justa e igualitaria. Para ello trabaja el Gobierno de Andalucía, a través de políticas que están dando sus frutos.

Según los últimos datos publicados, la brecha salarial entre hombres y mujeres ha descendido un 12,7%, tres puntos más que la media española. Datos como este evidencian que se están dando grandes pasos en este reto colectivo, pese al mucho camino que aún queda por recorrer. Andalucía quiere y necesita ser una tierra de iguales, una tierra de concordia y libre de lastres que sepa poner el mundo en hora, para no perder ni un solo minuto del futuro que anhelamos.

Poner el mundo en hora significa llevar esa igualdad real y efectiva sin más dilación a los campos, pueblos y ciudades; a los salarios, al empleo, a la educación, a las relaciones interpersonales y familiares, a la resolución de conflictos, a la vivienda, a la conciliación, a todos los ámbitos de la vida. El Gobierno andaluz, dolorosamente consciente del drama de la desigualdad, de sus causas y sus efectos, proclama con más fuerza y determinación que nunca su intención de combatirla con todos los medios a su alcance, y de trabajar sin descanso, con el conjunto de la sociedad, para que nuestra tierra sea un espacio de igualdad real entre hombres y mujeres.

Feliz 8 de marzo.