Espectacular ambiente durante la gran fiesta en la carpa del Parque Municipal y en el Rincón Morao

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, celebró ayer sábado, 6 de diciembre, la octava edición de su Navidad Morá.

La gran fiesta tuvo como doble epicentro la sede de El Rincón Morao y el Parque Municipal del Mirador de Bellavista, y de ella disfrutaron cientos de personas en una gran jornada de música, diversión y camaradería.

El hermano mayor de los Moraos, José Antonio Bernal, ejerció de anfitrión junto a los miembros de su junta de gobierno, y ha recibido al alcalde, Joaquín Villanova, y a los concejales de la Corporación Municipal que acudieron a la cita.

El Rincón Morao acoge el Belén de la hermandad, un gran portal que cuenta con grandes figuras y varias escenas del Nacimiento, que además ha sido bendecido por el párroco Manolo Córdoba. También existe un Belén Napolitano donado por un hermano y que se encuentra en el mismo rincón.

La gran fiesta también contó con actividades para los niños y la música del coro Alma Morá de la propia hermandad que cantó sus tradicionales villancicos como cada año. Hubo además una barra de bar con comida y bebida a precios populares y actuaciones variadas en el escenario con el típico sabor navideño.

José Antonio Bernal aseguró que esta es ya una tradición cada año y en este 2025 ha destacado que vuelven a contar con un gran Belén que estará abierto al público durante todas las fiestas y que ha requerido más de dos meses de montaje por un grupo de hermanos moraos.

El Hermano Mayor aprovechó para felicitar las fiestas a todos y desear un gran 2026, en especial para la Hermandad.

