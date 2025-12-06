El alcalde cree necesario que nuestro país alcance “más consensos institucionales, que no dependan del color de un gobierno, sino de una profunda convicción democrática” para amortiguar unos «tiempos políticos convulsos»

Como cada 6 de diciembre, Alhaurín de la Torre ha vuelto a conmemorar el Día de la Constitución, esta vez en su cuadragésimo séptimo aniversario. Ha sido con un acto institucional en el que han estado presentes el alcalde, Joaquín Villanova; los componentes de la Corporación Municipal; representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como de colectivos y asociaciones locales y de otras entidades.

La primera parte del evento se ha desarrollado en la plaza Alcalde Antonio Vega González, la del Ayuntamiento, donde ha tenido lugar el izado de la bandera nacional mientras la Banda Municipal de Música ha interpretado el Himno Nacional.

A continuación, todos los invitados y asistentes han marchado hasta el cercano Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud donde se ha leído el discurso institucional por parte del alcalde, Joaquín Villanova. En el mismo, Villanova ha ensalzado el esfuerzo de quienes pusieron en marcha la Constitución y su papel afirmando que » hoy no estamos aquí solo para mantener viva una fecha señalada, estamos aquí para recordar de dónde venimos, qué conquistamos juntos y hacia dónde queremos seguir avanzando.

Porque España no nació perfecta, pero en 1978 encendimos una luz que aún hoy nos guía y nos sostiene. Esa luz no surgió de la casualidad. Fue obra del esfuerzo, la inteligencia y la generosidad de toda una nación».

También ha afirmado que «la democracia hay que cuidarla y vivimos tiempos complejos» en parte por la desinformación, la aparición continuada de casos que cuestionan la transparencia y la limpieza en la gestión pública y se ha preguntado el por qué se ha llegado hasta esta situación, haciendo balance de los posibles errores que lo han provocado.

El regidor ha asegurado que «necesitamos consensos básicos, esos que no dependen del color de un gobierno, sino de la convicción democrática» y «necesitamos, sobre todo, verdad y respeto. Sin verdad no hay confianza, sin respeto no hay convivencia, sin convivencia no hay país».

A su vez ha dicho con rotundidad que «la Constitución no se escribió contra nadie ya que fue el pacto más generoso de nuestra historia. Un pacto que permitió que identidades distintas convivieran sin borrar a ninguna, que sumó en vez de restar, que unió en vez de dividir». Seguido de la contundente frase: «Por eso, defenderla hoy no es un gesto de nostalgia: es un acto de responsabilidad nacional».

Para finalizar, la Banda Municipal de Música, que dirige el joven maestro Alfonso Ortega, ha interpretado varios pasodobles españoles y algunos villancicos populares para poner el broche de manera festiva a este solemne acto.