La Oficina de Información y Atención Ciudadana (OIAC) del Defensor del Pueblo andaluz se desplaza a la comarca del Valle del Guadalhorce, en concreto, el martes 4 de noviembre a Alhaurín de la Torre y el miércoles 5 a Coín, para atender presencialmente a la ciudadanía. Asimismo, la Oficina mantendrá una reunión con las asociaciones de Alhaurín de la Torre el lunes por la tarde y con las de Coín el martes por la tarde.

El objetivo de esta visita presencial es acercar los servicios de la Institución con el fin de garantizar los derechos de la ciudadanía frente a la actuación de las administraciones públicas en vivienda, salud, educación, servicios sociales, medio ambiente, justicia o transporte público, así como en cuestiones relacionadas con los servicios de interés general, caso de reclamaciones de telefonía, entidades financieras y suministros de luz y agua.

En este desplazamiento a la comarca malagueña la Oficina de Información del Defensor del Pueblo andaluz atenderá a los vecinos y vecinas de Alhaurín de la Torre, Alhaurín El Grande, Almogía, Álora, Cártama, Coín, Pizarra y Valle de Abdalajís. para conocer en detalle la situación de la zona, sus principales proyectos, objetivos y aspiraciones.

La atención presencial se ofrece el martes 4 de noviembre en Alhaurín de la Torre en el centro de servicios sociales, situado en la calle Caldera sin número, en horario de 9:30 a 14:00 horas, y el miércoles 5 de noviembre en Coín en el centro de servicios sociales, calle Urbano Pineda número 20, en idéntico horario de 9:30 a 14:00 horas.

Con el fin de prestar el mejor servicio a las personas o colectivos que se dirigen personalmente a la Oficina, se recomienda cita previa llamando al teléfono 954 21 21 21 o enviando un correo electrónico a citapreviadpa@defensor-and.es. También se puede concertar la cita a través de nuestras principales redes sociales: facebook o X.