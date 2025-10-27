El Taller Municipal dirigido por Francisco Martín Donaire representará una versión de ‘El diario de Adán y Eva’, una comedia llena de ironía y humor. Todavía quedan algunas localidades a la venta en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ y en la web Mientrada.net

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ de Alhaurín de la Torre será escenario este próximo viernes, 31 de octubre, de la representación de la comedia ‘Los diarios de Adán y Eva’: una particular versión del clásico de Mark Twain a cargo del Taller Municipal de Teatro que dirige Francisco Martín Donaire.

La función, enmarcada dentro de la programación del Área de Cultura que dirige Manuel López, comenzará a las ocho de la tarde y todavía quedan algunas entradas a la venta en el propio Centro Cultural y en la página web Mientrada.net. El precio es de 5 euros.

Se trata de una mezcla perfecta de humor, ternura e ironía, donde el público disfrutará con una Eva curiosa y soñadora frente a un Adán que solo quiere descansar. Y por supuesto… ¡Dios no podrá quedarse fuera de esta historia divina! Una comedia que demuestra que el amor (y los malentendidos) son tan antiguos como el mundo mismo.

