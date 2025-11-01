Inaugurada en la calle Málaga una exposición de fotografías dedicadas a estos treinta años. El alcalde quiso destacar la labor de la peña como «vertebrador del deporte y el asociacionismo en el municipio»

MÁS INFORMACIÓN:

Los paneles expositivos de la calle Málaga han vuelto a esta emblemática vía con motivo de la inauguración de una muestra fotográfica por el trigésimo aniversario de la Peña Barcelonista de Alhaurín de la Torre.

La tarde de este viernes quedó inaugurada por el alcalde, Joaquín Villanova; el edil de Deportes, Sergio Cortés; y otros concejales de la Corporación Municipal; así como por el presidente de la Peña Barcelonista, Alfonso Ortega, y miembros de su directiva y de la propia peña. Está organizada por el Área de Deportes junto al Archivo Fotográfico Municipal que coordina Juan Jesús Flores.

La exposición cuenta con veinte paneles que hacen un repaso visual por estas tres décadas de historia de un colectivo que ha reunido a decenas de personas en torno a su pasión por el FC Barcelona. En ella aparecen numerosas personalidades que han estado al frente de la entidad y que han formado parte de ella, muchas de las cuales ya no están entre nosotros, motivo por el que las autoridades han querido rendirles un homenaje con una larga ovación como reconocimiento a su trabajo y tesón tras un minuto de silencio.

El alcalde ha destacado la labor de la peña como vertebrador del deporte y el asociacionismo en el municipio y su participación en numerosos eventos festivos y solidarios en la localidad, y siempre que de una u otra forma se les ha requerido. Villanova ha recordado las celebraciones de grandes logros futbolísticos conseguidos por el club y les ha deseado una larga vida y muchos más años de convivencia y seguir siendo punto de referencia para el encuentro de numerosos vecinos y vecinas en su sede del Mirador de Bellavista.

El presidente de la Peña Madridista, Carlos Martín, ha entregado una placa de recuerdo de este día y como muestra de la excelente relación entre ambas peñas.

El presidente de la Peña Barcelonista, Alfonso Ortega, ha afirmado que es un orgullo estar en el Archivo Municipal y que están encantados con esta exposición.