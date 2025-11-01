La Finca El Portón ha acogido el acto en el que el autor ha dado a conocer este trabajo, segunda parte de su anterior publicación y que está conformado por una serie de relatos vinculados con Alhaurín de la Torre e inspirados en películas clásicas

El escritor y empleado de los Servicios Operativos Municipales, José Carlos Villalba, ha presentado este viernes su nuevo libro en un concurrido acto en el Templete de la Finca Municipal El Portón.

La obra, que constituye la sexta de este autor, lleva por título ‘Olvidados sueños de cine’ y representa una segunda parte y continuación del anterior, que publicó en 2022, al contar con una estructura similar y un título casi idéntico. Está compuesta por 55 relatos que tienen como punto de partida una película clásica y todos ellos tienen un vínculo con Alhaurín de la Torre. Los hay de muy diversos tipos: amor, humor, thriller, terror, eróticos, críticas sociales y algunos incalificables.

El alcalde, Joaquín Villanova y varios ediles de la Corporación Municipal han estado presentes en el evento durante el cual Villalba ha expuesto un resumen de lo que ha escrito, cómo lo ha escrito y ha leído algunos pasajes del mismo.

La obra suma un total de 238 páginas y ha sido editada por el Área de Cultura del Ayuntamiento, que dirige Manuel López. Cada relato está ilustrado por la dibujante Susana Heredia, quien también ha acompañado al autor en la presentación.

Los asistentes se han podido llevar a casa un ejemplar gratuito, muchos de los cuales han sido firmados por Villalba al término del evento. El propio autor ha destacado que esta es una obra con la quería concluir la anterior y en la que ha puesto mucha dedicación y horas de trabajo para sacar adelante un trabajo que, ha dicho: «espero guste y sirva a los lectores para sacarles una sonrisa o un pensamiento positivo».

Los cinco libros anteriores de este escritor son: ‘Antonio Villalba, mi padre’; ‘Aquellos años de baloncesto: 1996–2003’; ‘Francisco Gutiérrez Lorca, Pacoli’, ‘La historia inacabada’, y ‘Sueños de cine’.

El alcalde ha alabado a Villalba y ha destacado de él que es “muy creativo y buena persona, además de un excelente gestor en su trabajo “ y se ha mostrado convencido de que el libro será “todo un éxito “.