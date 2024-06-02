La exhibición ecuestre, las degustaciones en más casetas y los bailes también han brillado durante la segunda jornada en el Arroyo del Pinar. El regreso del Santo a la iglesia parroquial se ha producido a última hora de la tarde

Gran jornada de Romería este domingo en Alhaurín de la Torre con un ambiente excepcional en el Arroyo del Pinar donde alhaurinos y visitantes han disfrutado de un día de convivencia, diversión, música y baile.

Las distintas casetas de las cofradías, las barras de las asociaciones de fieles y todos los espacios acotados por particulares y colectivos han estado muy animados principalmente desde primera hora de la tarde.

A mediodía ha tenido lugar una exhibición ecuestre que ha combinado los caballos con la música y el baile. Durante la tarde la atención ha estado centrada en los dos conciertos que se han celebrado en este recinto con las sevillanas de María de la Colina y el buen rollo desprendido por Raya Real con todas las versiones de grandes éxitos de toda la vida.

El alcalde, Joaquín Villanova; el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García; otros miembros de la Corporación Municipal; romeros y caballistas han disfrutado de la jornada en los pinos.

A las ocho de la tarde ha partido la comitiva de regreso hasta el templo alhaurino al que San Juan ha entrado a las diez de la noche poniendo fin a dos intensas jornadas de devoción y fiesta, antesala de lo que se espera a partir del 20 de junio con la Feria.

#alhaurindelatorrecalidaddevida