Familia Ballesteros, Casa Pestiño, Antonio de Verónica con Saray Cortés y Hoffman y Amigos llenan de música navideña y alegría los distintos escenarios habilitados en el centro urbano. También se ha celebrado el espectáculo ‘De Alhaurín de la Torre a Belén’

Alhaurín de la Torre ha vivido este sábado una intensa y emotiva jornada con la ruta de las zambombas, que ha atraído a cientos de vecinos y visitantes a lo largo del día, entre ellos, al alcalde Joaquín Villanova, y al concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García.

La programación comenzó a las 12:30 horas con la zambomba de la Familia Ballesteros en la avenida de España, donde los villancicos flamencos y el ambiente familiar marcaron el inicio de un día que prometía grandes momentos. Apenas una hora más tarde, la misma avenida y la zona más cercana a la plaza de San Sebastián volvió a llenarse de público para celebrar el décimo aniversario de la zambomba de Casa Pestiño, que reunió a numerosos seguidores que no quisieron perderse esta edición tan especial.

También por la mañana, la emisora provincial radicada en Alhaurín de la Torre, La Mega Radio, que dirige Andy ‘Reverendo’ Seven, retransmitió su programa en la plaza de San Sebastián, donde el presentador Andy Seven entrevistó al alcalde Joaquín Villanova y a varios miembros de la Corporación Municipal.

Ya por la tarde, el Parque Municipal se ha convertido en el epicentro de la música y la tradición. A las 17:00 horas, la zambomba de Antonio de Verónica y Saray Cortés ha congregado a un público entregado, que ha disfrutado de un repertorio lleno de sentimiento y arte. Más tarde, a las 20:00 horas, ha tenido lugar el esperado espectáculo ‘De Alhaurín de la Torre a Belén’, un recorrido musical y emocional que conectó al público con las raíces navideñas más tradicionales.

La jornada ha culminado a las 21:30 horas con la zambomba de Hoffman y sus Amigos, también en el Parque Municipal, que puso el broche final a un día repleto de magia festiva, convivencia y cultura.

Con actividades centradas en la música flamenca y el espíritu navideño, Alhaurín de la Torre ha vuelto a demostrar su capacidad para reunir a la ciudadanía en unas fechas tan señaladas como es la Navidad.

