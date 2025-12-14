No sé si era, no recuerdo bien, Carlos III, llamado como sobrenombre “el Político” o “el mejor Alcalde de Madrid”, rey de España o de las Españas en aquel tiempo, que creo le habían puesto en el bautizo más de varias decenas de nombres, casi todos santos, como es lógico para que lo protegieran. Cierto en este tema, a veces, se produce, un nombre, al menos, al menos antes de ahora, un nombre en el bautizo eclesial, y, otro nombre, una parte/doble del anterior, en el registro civil. Esto también sucede…

En este nadar por el articulismo de opinión que vamos haciendo, de vez en cuando, para recordar dos realidades, temas que quizás todos sabemos, pero que es bueno recordar, y, para mostrar que los artículos como género tienen una tradición ya larga en el tiempo, y, por tanto, los mismos temas vamos tocando de unos a otros…

Hoy quería recordar y homenajear a uno de los Hermanos Quintero, que en ABC, el 07 de diciembre de 1943 publicó una columna titulada: Nombres de mujer. Por Joaquín Álvarez Quintero (1873-1944). No he encontrado una Web dedicada específicamente a los Hermanos Quintero. Cosa que sería bueno para nuestro terruño. No digo que no exista, sino que personalmente no la he encontrado. Dejo aquí a algún departamento de Filología de las docenas que existen en nuestro suelo ibérico, para que lo realice… Así, se podrían ir insertando nuevos materiales documentales. Así, valoraríamos más nuestros pequeños terruños regionales y el nacional ibérico.

Pero si deseo que miren ustedes, en plena guerra mundial, aquí en esta Piel de Toro o Tierra de Conejos, en plena postguerra, los escritores, hacían lo que podían para suavizar las realidades reales y cotidianas. Nos recordaban algo de los nombres de las personas. Alguien podría pensar, que entre las muchas finalidades de la literatura una es la de terapia, consuelo, sosiego, hacernos mirar hacia lados no negros de la realidad. Darnos un soplo de espera en la esperanza. Aquí, aquí es un ejemplo… Y, si mira usted el periódico hoy en la opinión sucede lo mismo, al menos algunos artículos.

Mientras los cañones de Europa sonaban en todos los rincones, aquí uno de los grandes escritores de esta Celtiberia, ya que su hermano había fallecido, este escribiente intentaba producir un poco de olvido y consuelo de la realidad presente, hablándonos de los nombres y de los cambios que se producen. Paz y bien.

Fin artículo 5.255º: “Nombres de mujer y hombre: Joaquín Álvarez Quintero”.