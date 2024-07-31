Los departamentos de Obras y Servicios Operativos se han encargado de la construcción de esta instalación deportiva, que responde al compromiso del alcalde con los vecinos de esa urbanización, que celebra su fiesta del verano los días 10 y 11 de agosto

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha construido una nueva pista de pádel en la urbanización Puerta Alhaurín, cuya inauguración se ha fijado para dentro de unos días. La instalación se emplaza anexa al centro social de este sector, cerca de la pista polideportiva y el parque infantil.

Se trata de un equipamiento que es un compromiso del alcalde, Joaquín Villanova, alcanzado con los residentes de Puerta Alhaurín, y que es fruto también de la participación ciudadana. La Concejalía de Servicios Operativos que dirige Rodrigo Jiménez se ha encargado de su construcción y las obras se encuentran ya prácticamente finalizadas, a falta de algunas mejoras de electricidad y zonas verdes en el entorno.

La inauguración coincidirá con la semana en la que esta urbanización celebra su Fiesta del Verano, en concreto los días 10 y 11 de agosto, en el marco del calendario de ferias y verbenas de las barriadas de Alhaurín de la Torre. A esta pista se sumarán próximamente tres más en el propio complejo ‘Francis Ceballos’ de la zona deportiva de Manantiales.

Cabe recordar que Alhaurín de la Torre, además de este centro principal de Manantiales, cuenta con otras canchas de pádel en urbanizaciones como El Peñón, Pinos de Alhaurín y, ahora también, en Puerta Alhaurín, todo ello con la finalidad de ofrecer a los habitantes de las barriadas y urbanizaciones una alternativa para la práctica de este deporte tan extendido.