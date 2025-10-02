Será en un acto abierto al público en general en la plaza del Llano de Zapata, el viernes 10 de octubre a las 20.00 horas. Actuarán los grupos Miranda Cuenca y Amazona Rock

Vecinalh, el programa de dinamización de barriadas y urbanizaciones de Alhaurín de la Torre, encara una nueva edición. La próxima semana, concretamente el viernes, día 10 de octubre, se presenta la nueva temporada de esta iniciativa que lleva a cabo el Área de Participación Ciudadana que dirige Andrés García, con la finalidad de llevar la cultura, las artes, el ocio y la diversión a los centros sociales del municipio.

El acto de presentación tendrá lugar en la plaza del Llano de Zapata, y estará amenizado por la música en directo de los grupos Miranda Cuenca y Amazona Rock. La entrada es libre. Ese día se darán a conocer las actividades, fechas y lugares de celebración del curso 2025-26 de Vecinalh. Con esta serán ya tres ediciones de este programa, que en años anteriores ha abarcado todo tipo de talleres o espectáculos, enfocados principalmente a todos los públicos.