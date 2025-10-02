(Por La Novia Roja de la Prensa) -Existe la opinión de que “el público no sabe lo que quiere, hasta que se lo enseñas”-

¡Ojo al dato!

Según datos oficiales hasta julio de 2025, el diario deportivo Marca es el más leído en España en su edición impresa, con una plus-marca de 967.000 lectores diarios Además de su formato impreso, es también el sitio web de noticias más leído del país, con 3.821.517 usuarios diarios y superando la barrera de los mil millones de páginas vistas, dejando fuera de juego y en desventaja a los de Primera división digital, El Español, El País y El Mundo, referentes en información general. Hasta ahí bien, cada uno juega en la liga que puede, pero sin lugar a dudas; Marca los gana por goleada.

HISTORIA

Marca lleva cubriendo la historia del deporte español y mundial desde su fundación en 1938 cuando empezó a imprimirse con una máquina de fabricar papel pintado y tenía una tirada semanal, la población necesitaba entretenimiento para paliar las penurias de la guerra, y el deporte fue el “pan y circo” que los amansó. El 25 de noviembre de 1942, en su nueva sede de la Villa y Corte de Madrid, cambió su formato a tira diaria.

Más tarde en los 80 lo compró el Grupo Recoletos con Pablo Villanueva, como nuevo director, y luego Luis Infante al frente de un diario deportivo de gran tradición que había entrado en números rojos y amenazaba con desaparecer. En la actualidad el grupo de medios italiano RCS MediaGroup es el principal propietario de la marca de periódico y medios deportivos MARCA, a través de su filial española Unidad Editorial.

Hasta aquí todo iba bien, sin polémica… pero he llamado a un directivo de Marca para que me explique porqué es el más vendido de España y esta ha sido su respuesta: “En general, los hombres compran el diario deportivo Marca principalmente para seguir las noticias, resultados y análisis de sus deportes y equipos favoritos, especialmente el fútbol”. Le respondo : “Vamos, que no lo compran por la tía que sale en pelota picá en contraportada. No, qué va.” y va y me suelta: “El desnudo es un elemento artístico común en el mundo de la fotografía, la escultura y otras artes. Por esta razón, y dado que el diario MARCA es un medio de comunicación con diversas secciones, se puede encontrar información o reportajes sobre estos temas.”

“Con todo respeto; hay que ser cínico” y le he colgado el teléfono.