La Oportunidad de McDonald’s Alhaurín contrato indefinido y horarios flexibles

La cadena de restauración McDonald’s está buscando nuevo personal para su local en Alhaurín de la Torre, ofreciendo la puerta de entrada a un trabajo estable y compatible con la vida personal, incluso para aquellos que carecen de experiencia previa. La multinacional, conocida por su cultura de crecimiento interno, busca personas mayores de edad con disponibilidad, empatía y, sobre todo, muchas ganas de trabajar y una orientación clara a la satisfacción del cliente. Los seleccionados se integrarán en un ambiente de trabajo dinámico, donde la sonrisa y el trabajo en equipo son fundamentales para conectar con los comensales. La compañía facilita un contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, formación completa a cargo de la empresa y una gran flexibilidad horaria para que los empleados puedan compatibilizar el puesto con estudios u otras actividades.

Oferta vista en portal de empleo de McDonald’s

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/117148466/4590

Cecaman busca operador de tráfico internacional en Alhaurín con sueldo competitivo

La compañía Cecaman, especializada en el sector logístico, está ampliando su equipo en Alhaurín de la Torre (Málaga) con la incorporación de dos Operadores de Tráfico Internacional por carretera, un puesto clave para la gestión de rutas y mercancías. La empresa exige un perfil con experiencia contrastada, solicitando al menos un año en el sector y un Ciclo Formativo de Grado Medio como formación mínima, para asegurar un conocimiento profundo de las operativas. Es imprescindible que los aspirantes dominen el uso de las principales bolsas de cargas (como Timocom o Wtransnet) y, fundamentalmente, que aporten su propia cartera de clientes o contactos al puesto. Además del castellano, es requisito indispensable manejar un idioma extranjero a nivel avanzado (inglés, francés, alemán, neerlandés o italiano), dada la naturaleza internacional del tráfico.

Oferta de empleo encontrada en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/operador-trafico-internacional/of-i7203d67aaa47d98f62c79ffbbe693c



Anthea servicios busca monitor de ajedrez para extraescolares en Málaga

La empresa Anthea servicios ha abierto una convocatoria para incorporar un monitor o monitora de ajedrez para impartir una actividad extraescolar en un colegio de Málaga capital, concretamente en la zona de Vialia. La oferta está diseñada para personas con experiencia o la formación necesaria para dirigir e instruir a jóvenes estudiantes en este deporte mental, potenciando sus habilidades lógicas y estratégicas. Se trata de un puesto a tiempo parcial que exige una disponibilidad muy concreta: las clases se desarrollarán los lunes y miércoles en horario de tarde, de 16:00 a 17:00 horas. Si bien el anuncio no especifica una cifra salarial, sí indica que la remuneración será negociada o a convenir directamente con la empresa, ofreciendo una oportunidad interesante para complementar ingresos o para profesionales del ajedrez que deseen iniciarse en el ámbito educativo.

Oferta publicada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-monitor-tiempo-libre/se_necesita_monitora_de_ajedrez_en_pizarra-4842497.htm

Gogar Properties está en un proceso de expansión y busca incorporar un Comercial Inmobiliario a su equipo en Alhaurín de la Torre

La empresa, que valora la proactividad y la adaptación a un equipo joven, necesita un profesional con ganas de crecer en el sector y que posea conocimientos inmobiliarios básicos, además de dotes comerciales y excelentes habilidades de comunicación. Las responsabilidades del puesto incluyen la captación activa de propiedades en zonas clave como Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos o Mijas, la gestión integral de la base de datos mediante CRM, la realización de visitas comerciales y el acompañamiento al cliente hasta la firma final. La jornada es completa y presencial, combinando el trabajo de campo en una zona geográfica asignada con horas de oficina. Es indispensable que el candidato domine el inglés y español (se valorarán otros idiomas), tenga carnet de conducir y vehículo propio, y muestre un estándar básico de vestimenta para representar a la compañía.

Oferta publicada en Linkedin

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.linkedin.com/jobs/view/4308049838/

Mármoles Gómez Vergel busca cocinero creativo

La empresa está inmersa en un nuevo proyecto de restauración en Alhaurín de la Torre (Málaga) y busca un cocinero/a con experiencia y creatividad para tomar las riendas de una cocina con un concepto innovador, muy orientado hacia la gastronomía carnívora. El perfil ideal debe poseer al menos un año de experiencia en el sector y tener conocimientos sólidos en cocina mediterránea, elaboración de menús y gestión de stocks. Se requiere una persona con pasión por la comida y la restauración, capaz de aportar nuevas ideas al recetario para sorprender al cliente. La compañía ofrece un puesto estable con contrato indefinido y jornada completa, una seguridad laboral que se complementa con un salario competitivo que se sitúa entre 1.400€ y 1.700€ brutos al mes. Es una gran oportunidad para un profesional con ambición que quiera desarrollarse en una cocina con un enfoque temático y un importante potencial de crecimiento dentro del municipio malagueño.

Oferta vista en Infojobs

Url para visitar la oferta de trabajo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/cocinero-restaurante/of-ibc002f499c451492cd0beadbfbbfd6