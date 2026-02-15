La Fundación Andaluza Memoria y Cultura, junto a la Sociedad Cooperativa Atrapasueños, celebrará en Málaga la XII Edición de los Premios García Caparrós, coincidiendo con las fechas previas al 28F, Día de Andalucía. En la gala, que contará con al presencia de las hermanas García Caparrós, el candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, y el candidato de la coalición por Málaga, Ernesto Alba, se reconocerá a la asociación AMAMA por su labor con mujeres afectadas por cáncer de mama, a la historiadora y escritora feminista Antonina Rodrigo García, al abogado y defensor de los derechos humanos Eduardo Millán Alba, y a la periodista y documentalista Lucía Muñoz Lucena, destacando así su compromiso con la memoria histórica, la justicia social y la defensa de lo público en Andalucía.

El próximo viernes, 20 de febrero, a las 19.00 horas, en la sala Benalmádena de La Térmica, se celebrará la gala de la XII Edición de los Premios García Caparrós. Estos galardones nacieron para reconocer a personas y colectivos que, al igual que Manuel José García Caparrós, han defendido la autonomía andaluza y la transformación social de nuestra tierra. A lo largo de estos años, referentes del mundo social y cultural andaluz, como Pepa Flores, Andrés Vázquez de Sola, Juana Rivas, La Desbandá, Antonio de la Torre, María Peláe o el propio Julio Anguita han sido galardonados.

En esta edición, se pone el foco en la memoria histórica, los derechos humanos, el feminismo y el periodismo comprometido, galardonando a:

Referente de la memoria histórica y la cultura andaluza

En esta XII edición, la Fundación distingue a Antonina Rodrigo García, historiadora y escritora feminista nacida en Granada. Rodrigo es una figura esencial en la recuperación de la memoria de mujeres relevantes de la historia, como Mariana Pineda, María Lejárraga o Margarita Xirgu. Sin duda es una referente de la Memoria Histórica de nuestro país.

Defensa de los derechos humanos y compromiso social

El abogado Eduardo Millán Alba, afincado en Sevilla, será también galardonado por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, ha intervenido en casos de especial relevancia relacionados con presos FIES, libertad de expresión o movimientos sociales.

Premio al movimiento asociativo y la lucha por la sanidad pública

La asociación AMAMA, colectivo de mujeres con cáncer de mama fundado en 1994, recibirá un reconocimiento por su labor de acompañamiento, asesoramiento y creación de redes de apoyo. AMAMA ha sido el colectivo que ha destapado el escándalo de los cribados por parte de la Junta de Andalucía y que uno de los impulsores de la defensa de la sanidad pública en la comunidad .

Periodismo comprometido y narrativas feministas

La periodista andaluza Lucía Muñoz Lucena será distinguida por su trayectoria en el periodismo de investigación, el documental social y la comunicación feminista. Cofundadora de proyectos de referencia como La Poderío y la productora Entre Fronteras, su trabajo aborda temas como migraciones, violencias institucionales y memoria social.