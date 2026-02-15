Más de cien personas acuden a la sede social del Rincón Morao, en lo que ha sido la trigésima novena edición de este encuentro

La Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de los Dolores, los Moraos, ha celebrado este sábado, 14 de febrero, su tradicional almuerzo de convivencia en la sede social de la corporación cofrade, llamada el Rincón Morao.

Se trata de a trigésimo novena edición de este encuentro gastronómico, que ha reunido a hermanos, simpatizantes y representantes del mundo cofrade en general y asociativo en particular ante el inicio de la inminente Cuaresma el próximo 18 de febrero, que será el Miércoles de Ceniza.

En el almuerzo han participado más de un centenar de personas que han podido degustar un menú elaborado in situ y disfrutar de música en directo.

Entre los presentes también han estado, además del hermano mayor de los Moraos, José Antonio Bernal y miembros de su Junta de Gobierno; el alcalde, Joaquín Villanova; el párroco Manolo Córdoba y el sacerdote adjunto Pepe Planas; y representantes de otras corporaciones cofrades y colectivos.

Bernal ha destacado la importancia de esta cita para todos los amigos, hermanos y simpatizantes de la hermandad, subrayando, además, el valor de la unión entre las distintas cofradías del municipio.

Ha agradecido el trabajo de todos los moraos que están trabajando para sacarla adelante un Jueves Santo esplendoroso y que alhaurinos y visitantes puedan disfrutar con el Nazareno del Paso y la Virgen de los Dolores ese día y sentirlos cerca siempre.