Las fuertes e incesantes lluvias que afectan a la provincia de Málaga han provocado numerosas incidencias en la red viaria, especialmente en la Serranía de Ronda, así como un importante número de actuaciones del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga.

En las últimas horas se han registrado nuevos deslizamientos de tierra y desprendimientos que han obligado al corte total o parcial de varias carreteras:

MA-7402 (subida a Acinipo) : corte total tras un deslizamiento que ha generado un importante escalón en la calzada.

MA-8401 (Benaoján, pk 2) : nuevo corte al tráfico por desprendimiento de tierras.

MA-8301 (Estepona–Jubrique, pk 10) : deslizamiento que afecta a uno de los carriles, dejando un hueco en la plataforma.

MA-8307 (Atajate–Jimera de Líbar) : corte por desprendimiento sobre la calzada.

MA-9300 (El Colmenar): afección a la plataforma por deslizamiento; tráfico restringido a un solo carril y vigilancia de su evolución.

Los equipos de conservación de carreteras de la Diputación trabajan en todas estas vías para garantizar la seguridad y restablecer la circulación cuando sea posible.

40 intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos

Entre las 21:00 horas de ayer y las 19:00 horas de hoy, el CPB ha realizado 40 intervenciones relacionadas con el temporal (borrasca Leonardo), principalmente por caída de árboles, desprendimientos, daños estructurales y riesgos eléctricos.

Las actuaciones se han concentrado en municipios como Ronda (10), Estepona (8), Casares (5), Antequera (5), Vélez-Málaga (3), Arriate (2) y otros puntos como Gaucín, Carratraca, Jimera de Líbar, Sierra de Yeguas, Periana, El Burgo y Torremolinos.

Desde la Diputación se insiste en extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y respetar los cortes y señalizaciones mientras continúe el episodio de lluvias.