La Ilustre Cofradía ha anunciado que José García Martín, conocido cariñosamente como “Pepe García”, será el autor del cartel anunciador del Domingo de Ramos 2026 de Alhaurín de la Torre.

Cofundador y actual tesorero de la Cofradía, Pepe García es un referente y maestro para todos los hermanos pollinicos. En esta ocasión, vuelve a poner su talento artístico al servicio de la hermandad a través de su gran pasión: la pintura.

Su vinculación con la Cofradía es profunda y continuada en el tiempo, habiendo desempeñado cargos como fiscal, secretario y tesorero bajo distintos mandatos desde la fundación de la corporación.

Nacido en Ardales en 1959 y vinculado a Alhaurín de la Torre desde la década de los 80, Pepe está plenamente integrado en la vida social del municipio, donde ha formado su familia junto a su esposa Mari Tere y sus tres hijos. Profesional del sector eléctrico hasta su jubilación, es una persona muy apreciada por su carácter humilde, cercano y generoso, además de socio cofundador de la Peña Barcelonista local.

En el ámbito artístico, es un pintor autodidacta cuya obra ha evolucionado desde el carboncillo al óleo, destacando por su estilo paisajista y por escenas de la vida cotidiana. Su compromiso cristiano y su amor por los Sagrados Titulares han sido determinantes para su designación directa por parte del Hermano Mayor y la Junta de Gobierno.

La Cofradía confía en que su obra será un fiel reflejo de su devoción y pasará a formar parte fundamental de la historia cofrade del municipio.

El cartel será presentado oficialmente durante el acto del XXII Pregón del Domingo de Ramos 2026, que tendrá lugar el próximo 28 de febrero.