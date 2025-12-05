Alhaurín de la Torre fue escenario de este original homenaje musical y poético al legado lorquiano, una iniciativa del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga que contó con la colaboración del Ayuntamiento

El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió este jueves la conferencia cantada ‘Las nanas según Lorca’, un espectáculo que fusionó música, poesía y divulgación en torno a la figura del genial poeta granadino. La actividad, organizada por el Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga en colaboración con el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre —dirigida por Manuel López—, contó con la presencia del propio concejal y del director del Centro Generación del 27.

La propuesta recreó la célebre conferencia que Federico García Lorca ofreció en 1928 sobre las canciones de cuna tradicionales, un repertorio que él mismo estudió, recopiló y difundió como parte esencial del folclore español. En esta versión escénica, palabra y música en directo se entrelazaron para conducir al público por las distintas nanas que el autor analizó y celebró en su momento.

El espectáculo puso en valor un texto deslumbrante que combina el rigor intelectual e investigador de Lorca con su faceta más lírica. En él, el poeta describe —de forma tan bella como estremecedora— ese primer contacto del bebé con la literatura y cómo deja una huella imborrable en su corazón.

Sobre el escenario, la compañía Ultramarinos de Lucas dio vida a las palabras de Federico y a las canciones que él recopiló con tanto esmero.

El público disfrutó de una experiencia íntima y evocadora en la que tradición oral, sensibilidad musical y legado lorquiano se fundieron en perfecta armonía. Desde el Área de Cultura se mostraron muy satisfechos con la respuesta del público y agradecieron a la Diputación de Málaga su labor para acercar la cultura y el patrimonio de figuras tan destacadas como Federico García Lorca a los municipios.