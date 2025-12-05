La gestora cultural y la periodista de RNE han sido reconocidas a lo largo de una gala celebrada en la Biblioteca Pública Municipal por su dilatada trayectoria profesional

El Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación Julián Sesmero Ruiz, dependiente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico-Artístico del Ayuntamiento, entregó ayer por la tarde las dos menciones honoríficas a otras tantas personalidades del mundo de la Cultura y el Periodismo en su trayectoria y quehacer profesional, unos reconocimientos que nacieron el año pasado, con vocación de continuidad en el tiempo.

El acto tuvo lugar en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal Antonio Garrido Moraga y asistió un buen número de vecinos, familiares de Julián Sesmero Ruiz y de los homenajeados, así como cargos institucionales como el edil y diputado provincial de Cultura, Manuel López; el concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, otros representantes de la Corporación Municipal; además de invitados, familiares y representantes del tejido social alhaurino.

Las elegidos para esta segunda edición por la familia Sesmero Carrasco, que es la impulsora de estos reconocimientos de honor, fueron: la periodista Teresa Santos, presidenta de la Demarcación del Colegio de Periodistas (CPPA) en Málaga y responsable del Área de Igualdad del Colegio, vicepresidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), y coordinadora de la Asamblea de Mujeres Periodistas de la APM; y Tecla Lumbreras, comisaria de arte y gestora cultural feminista española, que ha contribuido a lo largo de los años como mediadora a dinamizar la vida cultural de Málaga generando ideas y proyectos, dinamizando grupos y trabajando en la creación de nuevos públicos.

El acto fue conducido por el funcionario municipal e hijo del benefactor del centro, Julián Sesmero Carrasco.Durante el acto se hizo entrega de los reconocimientos simbólicos a cada una de las premiadas, unos elegantes estuches con pluma y tintero de época, para inmortalizar el valor del Periodismo y la Cultura.

El concejal de Patrimonio Histórico-Artístico, José Manuel de Molina, ha hablado sobre la Cámara Agraria, y ha explicado que las gestiones realizadas en este tiempo han servido para evitar la venta en pública subasta del edificio y para darle un “uso público y cultural”, con la finalidad principal de convertirlo en sede del Centro de Estudios Locales y Provinciales e Investigación ‘Julián Sesmero Ruiz’, del Archivo Fotográfico Municipal y de la propia Concejalía de Patrimonio.

Por su parte, el concejal de Cultura, Manuel López, felicitó a las premiadas e hizo hincapié en que estos premios “hacían falta” para poner en valor el periodismo y la cultura. “Tenemos un camino muy largo que recorrer con el legado Sesmero, pero lo que le espera en los próximos años es muy interesante con la nueva sede y las nuevas aportaciones”, apuntó López.

En este evento también se ha dado a conocer el nombre de las personas que obtendrán dicho reconocimiento honorífico el año próximo, que son el periodista de Canal Sur y experto en cine, Manuel Bellido, y la escritora, filóloga y profesora Elvira Roca.