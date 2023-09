(Por José Antonio Sierra) Los diputados podrán expresarse en las lenguas cooficiales catalán, gallego, euskera y aranés en plenos, comisiones y otros ámbitos del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales de España. Es algo que hasta ahora, aunque no estaba prohibido de forma explícita pero sí era objeto de llamadas de atención y, en caso de reiteración, de retirada del uso de la palabra.

LAS LENGUAS ESPAÑOLAS

El Artículo 3 de la Constitución Española dice:

1.- El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Esta primera frase fue motivo de discusión al redactarse la Constitución de 1978, igual que sucedió con la de 1931 cuando Ortega y Gasset y Unamuno sugirieron que se dijese «español» y no «castellano». La Real Academia de la Lengua en 1926 recomendó el uso preferente del término «español» y utilizar «castellano» para contenido histórico.

En 1978, los Senadores Camilo José Cela y Julián Marías, ambos académicos de la Lengua, propusieron como lengua oficial «el castellano o español» pensando que podría satisfacer a todos. En el Congreso se revisó la decisión del Senado y se optó por la fórmula de que «el castellano es la lengua española oficial del Estado». y que «Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Debe ser enseñada obligatoriamente en todo el territorio nacional y facilitarse su utilización en cualquier lugar y circunstancia sin que nadie pueda impedirlo.

2.-Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La oficialidad de la lengua española castellana no es un obstáculo para que las demás lenguas españolas sean oficiales » en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos de Autonomía». En los Estatutos Catalán, Vasco y Gallego se declaran oficiales – junto con el castellano- las lenguas catalana, vasca ( o euskera) y gallega, respectivamente. La Constitución de 1978 aún más que la de 1931 – única que mencionaba las lenguas españolas – supone un reconocimiento de las lenguas españolas. Otra cosa es y será su empleo en las respectivas Comunidades Autónomas que, en ningún caso, debería ir en perjuicio y el uso de la lengua española oficial del Estado, patrimonio común de todos los españoles así como de los millones de hispanohablantes en toda América y África.

3.- La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

Entre esas modalidades están incluidas las hablas que no tengan carácter de lenguas oficiales pero que serán objeto de «especial respeto y protección» en el marco de los respectivos Estatutos. Se trata , especialmente, del aranés (Valle de Arán), la fabla aragonesa de los Pirineos, el bable de Asturias, etc.

La utilización de las lenguas cooficiales en el Congreso es uno de los compromisos adquiridos por la nueva presidenta , Francine Armengol, tras su elección el 17 de agosto así como por ser una propuesta que Yolanda Díaz había presentado semanas antes. También la condición principal que los independentistas catalanes de Junts y ERC habían exigido para apoyar la elección de Francine Armengol como presidente de la Cámara baja.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El artículo 20 desarrolla el principio general de la libertad ideológica contenida en el artículo 16 de la Constitución Española que considero importante sobre la libertad de expresarse en catalán, gallego y euskera en el Congreso de los Diputados.

1.- Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veráz por cualquier medio de difusión. Le ley regulará el derecho de la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2.- El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3.- La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, «respetando el pluralismo de la socidad y de las diversad lenguas de España».

4.- Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5.- Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

PINGANILLOS O CASTELLANO

Algo distinto son los recursos tecnológicos necesarios como auriculares, dispositivos y la contratación de intérpretes para el uso de las lenguas cooficiales.. El Senado fijó para 2023 un presupuesto de 280.000 euros para pagar a los intérpretes del Senado. En la nota registrada por los grupos que han solicitado el empleo de las lenguas cooficiales se establece que, para las intervenciones orales, el Congreso dispondrá de los servicios de traducción e interpretación para que sus intervenciones puedan realizarse en cualquiera de las lenguas oficiales.

La reforma prevé un plazo de seis meses para tener los medios necesarios y durante ese periodo los diputados que presenten sus escritos en una lengua oficial que no sea el castellano deberán incluir la traducción en dicha lengua. La reforma del Reglamento deberá incluir un apartado que diga: «Los diputados y diputadas tendrán derecho a usar en todos los ámbitos de su actividad parlamentaria cualquiera de las lenguas cooficiales de acuerdo con la Constitución y el correspondiente estatuto de autonomía».

REFERENTE LA REPÚBLICA DE IRLANDA

La República de Irlanda tiene dos idiomas oficiales: el irlandés o gaélico y el inglés. El Irlandés, idioma nacional oficial es hablado diariamente para comunicarse por menos del 3% de los 5.197.800 habitantes que tiene el país. Si bien en el Parlamento y Senado de Irlanda se pueden utilizar tanto el irlandés como el inglés, idiomas oficiales, algunos diputados y senadores comienzan sus intervenciones durante unos minutos en gaélico para pasar a hablar casi toda su intervención en inglés.

Quizás, en el caso de España, para evitar pinganillos y posibles ausencias de otros diputados y senadores durante las intervenciones de los diputados en catalán, gallego y/o euskera podría hacerse algo parecido: Comenzar y acabar sus exposiciones durante unos minutos en catalán, gallego o euskera y hacer gran parte de su intervención en castellano. Con lo expuesto, se ahorrarían gastos de traductores, las molestias de los pinganillos y se ayudaría a los españoles que sólo sepan el castellano y no tengan conocimientos del catalán, gallego y euskera.

El Instituto Cultural Español ,actual Instituto Cervantes de Dublín, Irlanda, fue inaugurado oficialmente el 11 de febrero de 1974 por Mr. Richard Burke, Ministro de Educación de Irlanda. Comenzó su intervención con unas palabras en irlandés, algunas en español y la mayor parte en inglés. Así se enteraron todos los asistentes sin traductores ni pinganillos.

El Instituto incluyó en su programa académico cursos de catalán, gallego y euskera en 1975, lenguas que, en 2023, no se pueden estudiar en ninguna escuela oficial de idiomas de Andalucía y en pocas escuelas del resto de España. En el Congreso de los Diputados se hablarán lenguas que no se facilita su estudio en casi ninguna escuela oficial de idiomas de España. Desconozco si se hace por respeto y especial protección como dice el punto 3 del Artº.3 de la Constitución Española. Las lenguas cooficiales españolas que se podrán utilizar en el Congreso de los Diputados no se pueden estudiar en casi ninguna escuela oficial de idiomas de España.

La Universidad de Málaga, en sus cursos para mayores 2023-2024, ha incluído un curso acerca de Las lenguas españolas dirigido por el Profesor Francisco Carriscondo de la UMA que, asímismo, es el fundador y director del Proyecto Lengua y Prensa de la UMA que contiene el mayor archivo de noticias que existe acerca de la lenguas de España.

